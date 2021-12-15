В сеть попали документы Ким Кардашьян на расторжение брака с Канье Уэстом: «Мы оба заслуживаем возможности построить новую жизнь»

Кардашьян больше не желает быть замужем за Уэстом

На днях стало известно, что 41-летняя Ким Кардашьян подала документы в суд на расторжение брака с 44-летним супругом Канье Уэстом. Вчера в распоряжение издания People попали юридические документы Ким, в которых говорится, что ее брак с рэпером «непоправимо распался».

«Кардашьян больше не желает быть замужем за Уэстом. В данном случае просто нет веских причин не удовлетворять ходатайство о прекращении семейных отношений. Нет никаких сомнений в том, что брак сторон более невозможен. Кардашьян не хочет мириться с Уэстом и хочет, чтобы их брак был расторгнут. Непримиримые разногласия привели к непоправимому распаду брака, и нет никакой возможности спасти брак с помощью консультаций или других способов», – говорится в них.

Телезвезда также отметила, что между ней и рэпером существуют непримиримые разногласия, что делает невозможным их дальнейший союз.

«Мы оба заслуживаем возможности построить новую жизнь. Поэтому я прошу, чтобы моя просьба о расторжении нашего брака была удовлетворена», – отметила она.

Адвокаты Ким добавили, что они пытались решить вопрос развода начиная с февраля и несколько раз обращались к Уэсту, чтобы как можно быстрее урегулировать это дело, однако тот не реагировал.

Напомним, в феврале этого года Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом.

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