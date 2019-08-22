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    Шоу-биз

    Экс-супругу Потапа раскритиковали за фото малолетнего сына с полуголыми девицами

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    Ирина Горовая с детьми - Экс-супругу Потапа раскритиковали за фото малолетнего сына с полуголыми девицами
    Ирина Горовая с детьми

    «Что из него вырастет?», - беспокоятся пользователи соцсети

    Экс-возлюбленная продюсера Потапа Ирина Горовая поделилась в Инстаграме скандальным фото. На снимке 10-летний сын Андрей позирует в свитшоте с надписью «В смысле нет винишка» в окружении полуобнаженных девушек.

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    Пользователи соцсети возмутились, увидев фото мальчика в футболке с надписью об алкоголе и в компании полуголых секси-красавиц. 

    «Что из него вырастет?», «А на 14-летие вы ему подарите проститутку?», «Типичное 10-летие в шоу-бизнесе»,  - пишут подписчики Ирины.

    Ранее Ирина Горовая показывала откровенные фото с отдыхе вместе с дочерью от первого брака и женой Монатика.

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    Экс-супругу Потапа раскритиковали за фото малолетнего сына с полуголыми девицами
    Экс-супругу Потапа раскритиковали за фото малолетнего сына с полуголыми девицами
    Экс-супругу Потапа раскритиковали за фото малолетнего сына с полуголыми девицами
    Экс-супругу Потапа раскритиковали за фото малолетнего сына с полуголыми девицами
    Экс-супругу Потапа раскритиковали за фото малолетнего сына с полуголыми девицами
    Экс-супругу Потапа раскритиковали за фото малолетнего сына с полуголыми девицами
    Экс-супругу Потапа раскритиковали за фото малолетнего сына с полуголыми девицами
    Экс-супругу Потапа раскритиковали за фото малолетнего сына с полуголыми девицами
    Экс-супругу Потапа раскритиковали за фото малолетнего сына с полуголыми девицами

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