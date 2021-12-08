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    Любимый мужчина Сони Кошкиной. Друг семьи рассекретил тайну известной журналистки

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    Влюбленные познакомились в путешествии - Любимый мужчина Сони Кошкиной. Друг семьи рассекретил тайну известной журналистки
    Влюбленные познакомились в путешествии
    Фото: facebook.com/artsurin

    Является ли специалист по криптовалюте Станислав Билобородов отцом ребенка Кошкиной – загадка

    В Фейсбуке появилось фотодоказательство, что известная журналистка Соня Кошкина – не одинока. Основатель тревел-компании Артемий Сурин разместил у себя на странице фотографии вечера, которое провел в компании друзей, в том числе Сони Кошкиной. Снимки автор подписал так: «Грузил фото, и осознал факт: познакомились все вместе, стали друзьями, встретили свои пары, свою любовь – в путешествиях ONE LIFE (компания Сурина, которая занимается разработкой маршрутов очень необычных поездок – от джунглей Амазонки до элитных курортов Сардинии)».

    Один из снимков, которые появились в Фейсбуке. Фото: facebook.com/artsurin
    Один из снимков, которые появились в Фейсбуке. Фото: facebook.com/artsurin

    На фото журналистку обнимает Станислав Билобородов – президент Технологической Ассоциации Криптобизнеса. На сайте компании сообщается, что он является экспертом в области криптовалют. Имеет опыт финансирования крипто-стартапов, разработки систем учета крипто-активов и сервиса аудита крипто-транзакций.

    В комментариях под фото пишут: «Так тепло». Фото: facebook.com/artsurin
    В комментариях под фото пишут: «Так тепло». Фото: facebook.com/artsurin

    Станислав Билобородов время от времени пишет статьи для «Левого берега», шеф-редактором которого является Соня Кошкина (настоящее имя – Ксения Никитична Василенко). У него в друзьях на ФБ и другие журналисты портала.

    Два с половиной года назад журналистка родила дочь, которую назвала Эстер. Но все это время молодая мама отказывалась обнародовать имя папы своего ребенка, а также ничего не рассказывала о своей личной жизни.

    Пост уже собрал много лайков и всего несколько комментариев, отсюда можно сделать вывод, что Соня и Станислав вместе уже давно, их отношения – не секрет для близкого окружения.

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    Теги: время
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    Любимый мужчина Сони Кошкиной. Друг семьи рассекретил тайну известной журналистки