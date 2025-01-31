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Акторка Карла Софія Гасконь звинуватила команду фільму «Я все ще тут» у токсичності

Ірина Бура
glavcom.ua
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Цьогоріч фільм «Емілія Перес» є лідером у кількості номінацій на Оскар 2025 – представлений у 13 категоріях

Зірка фільму «Емілія Перес», претендентка на Оскар 2025 Карла Софія Гасконь звинуватила команду фільму «Я все ще тут», який також претендує на нагороду, у «токсичній мові ненависті». Про це пише Variety.

Так, бразильська газета Folha de S. Paulo опублікувала інтервʼю з акторкою Карлою Софією Гасконь, яка зіграла головну роль в «Емілія Перес». У ньому вона звинуватила команду акторки Фернанди Торрес, яка зіграла у фільмі Я все ще тут, який також претендує на Оскар, у «токсичній мові ненависті». На її думку, вони спеціально критикують її фільм, щоб «підсвітити свою роботу».

«Що мені не подобається, так це те, що команди соціальних мереж намагаються применшити нашу роботу, наприклад, мене і мій фільм, тому що це ні до чого не призводить. Не потрібно принижувати чиюсь роботу, щоб підсвітити іншу. Я ніколи не говорила погано про Фернанду Торрес або її фільм. Однак є люди, які працюють з Торрес, які паплюжать мене та «Емілію Перес». Це більше говорить про їхню стрічку, ніж про мою», – сказала вона.

У коментарі Variety акторка пояснила, що її висловлювання не стосувалися тих, хто «безпосередньо пов’язаний» з Торрес, а були спрямовані на «токсичність і насильницьку мову ненависті в соціальних мережах».

«Я величезна шанувальниця Фернанди Торрес, і було чудово познайомитися з нею. У своїх нещодавніх коментарях я згадувала про токсичність і насильницьку мову ненависті в соціальних мережах, з якою, на жаль, продовжую стикатися. Фернанда була чудовою союзницею, і ніхто, хто безпосередньо пов’язаний з нею, не виявляв нічого, крім підтримки та надзвичайної щедрості», – додала Карла Софія Гасконь.

Цьогоріч фільм «Емілія Перес» є лідером у кількості номінацій на Оскар 2025 – представлений у 13 категоріях. Зокрема, Карла Софія Гасконь номінована як найкраща акторка. Фернанда Торрес також претендує на статуетку в цій категорії. Крім цього, стрічка Я все ще тут представлена в номінаціях найкращий фільм та найкращий міжнародний фільм.

Нагадаємо, 97-ма церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 2 березня 2025 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Церемонію «Оскар» буде вести популярний комік Конан О'Брайен.

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Теги: Софія фільм акторка Кінопремія «Оскар» шоу-біз

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