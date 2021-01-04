Эксперты назвали самые ожидаемые фильмы года

Осенью рекомендуется посмотреть ленты «Дюна», «Последняя дуэль», «Три тысячи лет ожидания»

Американский портал Variety опубликовал список самых ожидаемых фильмов 2021 года

В подборку были включены как новые релизы, так и фильмы, которые должны были выйти еще в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их премьера была перенесена.

Весной ожидается выход таких картин, как «Поездка в Америку», анимационный фильм «Рейя и последний дракон» и криминальная драма «Множественные святые Ньюарка» — приквел сериала «Клан Сопрано». Кроме того, состоятся релизы фильма «Морбиус», заключительной части Бондианы «Не время умирать», научно-фантастического боевика «Годзилла против Конга», блокбастера Marvel «Черная вдова» и девятой части боевика «Форсаж».

Среди летних премьер издание выделило следующие: «Охотники за привидениями: Наследники», «На высоте», «Миньоны: Грювитация», «Французский диспетчер», «Веном: Да будет Карнаж», «Космический джем 2», «Топ Ган: Мэверик», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Кэндимен», «Круиз по джунглям» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Осенью рекомендуется посмотреть ленты «Дюна», «Последняя дуэль», «Три тысячи лет ожидания», «Миссия невыполнима-7», а также биографическую кинокартину «Элвис».

Зимой ожидаются премьеры таких фильмов, как «Вестсайдская история», третья часть «Человека-паука», «Аллея кошмаров», «Матрица-4», «Макбет», «Аннетт» и «Сырая низина».

Ранее «Скотч» сообщал, что Стивен Содерберг снимет продолжение «Заражения».

«У нас со Скоттом Бернсом в разработке проект, который станет своего рода философским продолжением «Заражения», но в другом контексте. Это будут два похожих волоска, но совершенно разного цвета», — цитирует Содерберга портал.

Премьера «Заражения» состоялась в 2011 году. Фильм рассказывает о новом вирусе, вызывающем смертельную эпидемию, хаосе в обществе, ограничительных мерах и, в конце концов, создании вакцины. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году картина получила новый виток популярности.