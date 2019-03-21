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    Шоу-биз

    В столице пройдет международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA

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    В столице пройдет международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA

    На фестивале будут представлены работы режиссеров из Украины, России, Германии, Великобритании, Хорватии, Франции, Конго и других стран

    В пятницу, 22 марта, в Киеве откроется 16-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA.

    На фестивале будут показаны 76 документальных лент из 38 стран мира. От Украины представлены 27 лент. Показы пройдут на нескольких столичных площадках: в Центре Довженко, кинотеатрах «Жовтень», «Киев», «Лира», Boomer и сети кинотеатров «Киевкинофильм». Также в рамках Docudays состоятся мастер-классы, лекции, воркшопы и другие мероприятия.

    Подробное расписание Docudays UA и перечень фильмов опубликованы на сайте фестиваля. Фестиваль будет продолжаться неделю: с 22 по 30 марта.

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