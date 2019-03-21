Звезда «Красавицы и чудовища» сыграет первого супергероя-гея в киновселенной Marvel



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Люк Эванс

Не так давно президент Marvel Studios Кевин Файги заявил, что зрители готовы к первому супергерою-гею в кинокомиксах

По данным западных СМИ, студия собирается показать такого героя в будущем фильме «Вечные» и ищет на его роль актера-гея. По слухам, им может стать звезда «Хоббита» и «Красавицы и чудовища» Люк Эванс.

В марте Кевин Файги дал интервью изданию The Playlist и рассказал, что зрители в будущем увидят двух героев с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Одного из персонажей они уже знают, а другой появится в будущем фильме. Поклонники и журналисты тут же начали строить теории и прислушиваться к сообщениям анонимных источников. Пока многие подозревают, что лесбиянкой может оказаться Валькирия из фильма «Тор: Рагнарек» или Капитан Марвел; также поговаривают, что первый открытый персонаж-гей появится в кинокомиксе «Вечные». По некоторым данным, студия Marvel ищет актёра 30-40 лет, хорошо сложенного физически и являющегося открытым геем. И Люк Эванс хорошо вписывается в эти параметры.

Анонимные источники сообщили, что актёра рассматривают на роль Геркулеса. В комиксах, в одной из альтернативных вселенных, этот герой был открытым геем и, более того, состоял в отношениях с Росомахой. Учитывая, что сделка между Disney и Fox официально вступила в силу, кто знает, что ждёт поклонников в будущем.