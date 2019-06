В столице прозвучат песни из мультфильма «Король Лев» в исполнении афро-украинского хора



Госпел хор Gospel Company

В начале июля взрослых и детей порадует своим выступлением необычный музыкальный коллектив - госпел хор Gospel Company

5 июля в одном из столичных концерт-холлов в живую прозвучат песни и музыка из легендарного диснеевского мультфильма «Король Лев» в исполнении госпел хора Gospel Company.

«Это суперпопулярные песни, которые понравятся детям, и взрослые также получат удовольствие от них», - отмечает Элтон Джон.

Невероятно мелодичные и знакомые многим композиции Circle Of Life, Сan You Feel The Love Tonight, Hakuna Matata, I Just Can’t Wait to Be King, которые написали всемирно известные композиторы - Элтон Джон, Тим Райс и Ханс Циммер, получат совершенно новое звучание благодаря уникальному афро-американскому коллективу.

Стоит отметить, что госпел хор Gospel Company состоит из 11 талантливых музыкантов из 4 стран мира: Нигерии, Мозамбика, Анголы и Украины.

Основал коллектив в 2016 году харизматичный и яркий подопечный Святослава Вакарчука на шоу «Голос страны-6» Аняня Удонгво. Музыканты Gospel Company сотрудничают со звездами украинской сцены: вокалистка Кристина Мутамбе выступает с Ириной Билык, саксофонист Андрей Чмут играет с Джамалой, бас-гитарист Джордж Ивез - с Таяной, а вокалистка Клеулия Даниэль успела засветиться в шоу «Голос страны-8».