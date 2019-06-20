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    Шоу-биз

    В столице прозвучат песни из мультфильма «Король Лев» в исполнении афро-украинского хора

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    Госпел хор Gospel Company - В столице прозвучат песни из мультфильма «Король Лев» в исполнении афро-украинского хора
    Госпел хор Gospel Company

    В начале июля взрослых и детей порадует своим выступлением необычный музыкальный коллектив - госпел хор Gospel Company

     5 июля в одном из столичных концерт-холлов в живую прозвучат песни и музыка из легендарного диснеевского мультфильма «Король Лев» в исполнении госпел хора Gospel Company.

    «Это суперпопулярные песни, которые понравятся детям, и взрослые также получат удовольствие от них», - отмечает Элтон Джон. 

    Невероятно мелодичные и знакомые многим композиции Circle Of Life, Сan You Feel The Love Tonight, Hakuna Matata, I Just Can’t Wait to Be King, которые написали всемирно известные композиторы - Элтон Джон, Тим Райс и Ханс Циммер, получат совершенно новое звучание благодаря уникальному афро-американскому коллективу.

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    В столице прозвучат песни из мультфильма «Король Лев» в исполнении афро-украинского хора
    В столице прозвучат песни из мультфильма «Король Лев» в исполнении афро-украинского хора
    В столице прозвучат песни из мультфильма «Король Лев» в исполнении афро-украинского хора
    В столице прозвучат песни из мультфильма «Король Лев» в исполнении афро-украинского хора
    В столице прозвучат песни из мультфильма «Король Лев» в исполнении афро-украинского хора
    В столице прозвучат песни из мультфильма «Король Лев» в исполнении афро-украинского хора
    В столице прозвучат песни из мультфильма «Король Лев» в исполнении афро-украинского хора
    В столице прозвучат песни из мультфильма «Король Лев» в исполнении афро-украинского хора
    В столице прозвучат песни из мультфильма «Король Лев» в исполнении афро-украинского хора
    В столице прозвучат песни из мультфильма «Король Лев» в исполнении афро-украинского хора

    Стоит отметить, что госпел хор Gospel Company состоит из 11 талантливых музыкантов из 4 стран мира: Нигерии, Мозамбика, Анголы и Украины.

    Основал коллектив в 2016 году харизматичный и яркий подопечный Святослава Вакарчука на шоу «Голос страны-6» Аняня Удонгво. Музыканты Gospel Company сотрудничают со звездами украинской сцены: вокалистка Кристина Мутамбе выступает с Ириной Билык, саксофонист Андрей Чмут играет с Джамалой, бас-гитарист Джордж Ивез - с Таяной, а вокалистка Клеулия Даниэль успела засветиться в шоу «Голос страны-8».

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