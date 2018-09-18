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    Шоу-биз

    В столице прозвучат золотые хиты легендарной группы Deep Purple

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    Гленн Хьюз (экс-участник легендарной группы Deep Purple) - В столице прозвучат золотые хиты легендарной группы Deep Purple
    Гленн Хьюз (экс-участник легендарной группы Deep Purple)

    Гленн Хьюз и Бернард Марсден выступят в Киеве

    1 ноября в Октябрьском дворце состоится уникальный концерт, в рамках которого фанаты услышат лучшие хиты легендарной группы Deep Purple в исполнении звезд рока и блюза - Гленна Хьюза и Бернарда Марсдена.

    Музыканты считают, что период невероятной популярности группы Deep Purple - это очень важная эпоха в музыке, огромная часть музыкального наследия.

    «Это честь для меня - сыграть песни, которые являются частью моей жизни и жизни любителей музыки со всего мира. Пришло время это сделать, и, пока я могу отдавать им должное, я буду продолжать их исполнять», - отметил Гленн Хьюз в недавнем интервью.

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    В столице прозвучат золотые хиты легендарной группы Deep Purple
    В столице прозвучат золотые хиты легендарной группы Deep Purple
    В столице прозвучат золотые хиты легендарной группы Deep Purple
    В столице прозвучат золотые хиты легендарной группы Deep Purple
    В столице прозвучат золотые хиты легендарной группы Deep Purple

    Также музыкант признался, что теперь все песни исполняются с «чистой душой» и звучат они гораздо лучше.

    «Я горжусь своей музыкой. Это своего рода экзорцизм - исполнять песни с чистой душой и телом, свободным от алкоголя и наркотиков. Я ценю то, как эти песни звучат, когда я трезвый, и хочу отдать им должное. Можно сказать, что я исполняю их лучше, чем прежде, поскольку я полностью сконцентрирован на музыке».

    По словам Гленна Хьюза, во время концерта прозвучат песни из 2-х золотых альбомов Deep Purple - Stormbringer,  1974 и Come Taste the Band, 1975 и платинового альбома Burn,  1974. Также,  фанаты услышат лучшие хиты Deep Purple - Smoke on the Water, Highway Stars,  Space Truckin, Lazy и Speed King.

    Кроме этого, музыканты подготовили два подарок для украинских поклонников - выступление Берни Марсдена и совместный сет.

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