Алек Болдуин подтвердил новость о свадьбе Джастина Бибера и Хейли Болдуин: Они сбежали и заключили брак

Слухи о свадьбе подтвердилис

Еще в начале прошлой недели Алек Болдуин через СМИ посоветовал Джастину Биберу не спешить со свадьбой с его племянницей Хейли Болдуин, но у молодых звезд было другое мнение на этот счет.

В прошлый четверг появилась информация о том, что Джастин и Хейли все же узаконили отношения, отложив само торжество на потом, но позже модель опровергла эти сообщения.

На вчерашней же церемонии вручения премии «Эмми» Алек, наоборот, подтвердил женитьбу.