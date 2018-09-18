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    Шоу-биз

    Алек Болдуин подтвердил новость о свадьбе Джастина Бибера и Хейли Болдуин: Они сбежали и заключили брак

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    Джастин Бибер и Хейли Болдуин - Алек Болдуин подтвердил новость о свадьбе Джастина Бибера и Хейли Болдуин: Они сбежали и заключили брак
    Джастин Бибер и Хейли Болдуин

    Слухи о свадьбе подтвердилис

    Еще в начале прошлой недели Алек Болдуин через СМИ посоветовал Джастину Биберу не спешить со свадьбой с его племянницей Хейли Болдуин, но у молодых звезд было другое мнение на этот счет.

    В прошлый четверг появилась информация о том, что Джастин и Хейли все же узаконили отношения, отложив само торжество на потом, но позже модель опровергла эти сообщения.

    На вчерашней же церемонии вручения премии «Эмми» Алек, наоборот, подтвердил женитьбу.

    Джерело: Hello!

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