Алек Болдуин подтвердил новость о свадьбе Джастина Бибера и Хейли Болдуин: Они сбежали и заключили брак
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Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Слухи о свадьбе подтвердилис
Еще в начале прошлой недели Алек Болдуин через СМИ посоветовал Джастину Биберу не спешить со свадьбой с его племянницей Хейли Болдуин, но у молодых звезд было другое мнение на этот счет.
В прошлый четверг появилась информация о том, что Джастин и Хейли все же узаконили отношения, отложив само торжество на потом, но позже модель опровергла эти сообщения.
На вчерашней же церемонии вручения премии «Эмми» Алек, наоборот, подтвердил женитьбу.
Джерело: Hello!