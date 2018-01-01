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    Шоу-биз

    В третьем сезоне «Очень странных дел» будет всего восемь серий

    Съемки нового сезона сериала начнутся совсем скоро
    Официально «Очень странные дела» продлили на 3 сезон еще несколько недель назад, и вот теперь в сети появляются все новые подробности. Так, стало известно, что съемки 3 сезона начнутся уже в апреле, а включать он будет всего 8 серий. Во втором сезоне «Очень странных дел» насчитывалось 9 эпизодов, но для третьего
    • Сьогодні, 19:31
    • Розсилка

    Съемки нового сезона сериала начнутся совсем скоро

    Официально «Очень странные дела» продлили на 3 сезон еще несколько недель назад, и вот теперь в сети появляются все новые подробности. Так, стало известно, что съемки 3 сезона начнутся уже в апреле, а включать он будет всего 8 серий.
    Во втором сезоне «Очень странных дел» насчитывалось 9 эпизодов, но для третьего количество серий по какой-то причине будет сокращено.
    Впрочем, это ничуть не свидетельствует о том, что у шоураннеров «Очень странных дел» кончаются идеи – более того, ходят слухи, что после третьего поклонников сериала ждет еще минимум парочка сезонов. Действие 3 сезона, тем временем, развернется в 1985 году – спустя год после событий 2 сезона, что сценаристы объясняют взрослением ключевых актеров.

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