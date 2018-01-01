В третьем сезоне «Очень странных дел» будет всего восемь серий

Съемки нового сезона сериала начнутся совсем скоро

Официально «Очень странные дела» продлили на 3 сезон еще несколько недель назад, и вот теперь в сети появляются все новые подробности. Так, стало известно, что съемки 3 сезона начнутся уже в апреле, а включать он будет всего 8 серий. Во втором сезоне «Очень странных дел» насчитывалось 9 эпизодов, но для третьего