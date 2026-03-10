Ведучий «Холостяка» обурив українок невдалим привітанням із 8 березня

Жінки в соцмережі привітали ведучого у відповідь зі «святом весни»

Український ведучий Григорій Решетник натрапив на хейт після того, як привітав жінок із 8 березня. Слова шоумена обурили українок у соцмережі Threads. Про це пише «Главком» із посиланням надо допис Григорія Решетника.

Григорій Решетник привітав українок не з Міжнародним днем боротьби за права жінок, а святом весни», що й обурило користувачів. Також ведучий побажав жінкам гарного чоловіка поруч, який дарував би їм квіти та генератор із повним баком.

Григорій Решетник обурив українок невдалим привітанням з 8 березня фото: скриншот Threads

«Дівчата, зі святом весни вас. Нехай поряд буде людина, яка зможе забезпечити вас і генератором, і повним баком, квітами та подарунками. Але, найголовніше, увагою, турботою, коханням і вірністю! Бо кожна з вас народжена, аби бути щасливою», – йдеться у дописі.

Реакція користувачів на привітання Григорія Решетника

Однак таке привітання викликало безліч коментарів серед користувачів. Деякі з них привітали Григорія Решетника у відповідь зі святом весни.

Привітання шоумена викликало обурення серед користувачів фото: скриншот Threads

Дехто звернув увагу на те, що ведучий натякнув у своєму привітанні на те, що жінки «неповноцінні» та не можуть самі забезпечити себе генератором. Також користувачі пояснили шоумену, що 8 березня – це не день весни та жіночої краси, а день боротьби за права жінок.

фото: скриншот Threads

«Клас. Привітання жінкам, ніби вони неповноцінні, і не можуть самі забезпечувати себе».

«І Вас зі святом весни. Простого жіночого щастя Вам, Гришо!»

«Ще один доказ того, що настав час переглянути, кого ми вважаємо лідерами думок. Гріша, цей день про рівність, тож було б гарно побажати, аби жінки могли самі себе всім забезпечувати й не мали в тому ніяких перешкод».

«Ну ви ж медійна людина, яке свято весни?»

Реакція Григорія Решетника на обурення українок

Григорій Решетник відповів на критику його допису з привітанням фото: скриншот Threads

На ці повідомлення Григорій Решетник відповів та привітав українок уже з Міжнародним днем боротьби за права жінок. «Усіх, для кого це не свято – вітаю з Міжнародним днем боротьби за права жінок! будьте сильними, рівними, незламними, незалежними!» – додав Решетник.

фото: скриншот Threads

Також повідомлялося, Григорій Решетнік захистив дисертацію в Київському національному університеті культури і мистецтв, вивчаючи реаліті-шоу «Холостяк» як культурний феномен та його вплив на сприйняття кохання й романтичних стосунків в Україні. У роботі на 217 сторінок Григорій Решетнік проаналізував реаліті-шоу «Холостяк» як культурний феномен, міжнародний формат і його українську адаптацію, а також вплив на сприйняття кохання в суспільстві.