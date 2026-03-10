Головна Скотч Шоу-біз
Ведучий «Холостяка» обурив українок невдалим привітанням із 8 березня

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Григорій Решетник привітав жінок зі святом весни
фото: пресслужба СТБ

Жінки в соцмережі привітали ведучого у відповідь зі «святом весни» 

Український ведучий Григорій Решетник натрапив на хейт після того, як привітав жінок із 8 березня. Слова шоумена обурили українок у соцмережі Threads. Про це пише «Главком» із посиланням надо допис Григорія Решетника.

Григорій Решетник привітав українок не з Міжнародним днем боротьби за права жінок, а святом весни», що й обурило користувачів. Також ведучий побажав жінкам гарного чоловіка поруч, який дарував би їм квіти та генератор із повним баком.

фото: скриншот Threads

«Дівчата, зі святом весни вас. Нехай поряд буде людина, яка зможе забезпечити вас і генератором, і повним баком, квітами та подарунками. Але, найголовніше, увагою, турботою, коханням і вірністю! Бо кожна з вас народжена, аби бути щасливою», – йдеться у дописі.

Реакція користувачів на привітання Григорія Решетника

Однак таке привітання викликало безліч коментарів серед користувачів. Деякі з них привітали Григорія Решетника у відповідь зі святом весни.

фото: скриншот Threads

Дехто звернув увагу на те, що ведучий натякнув у своєму привітанні на те, що жінки «неповноцінні» та не можуть самі забезпечити себе генератором. Також користувачі пояснили шоумену, що 8 березня – це не день весни та жіночої краси, а день боротьби за права жінок.

  • «Клас. Привітання жінкам, ніби вони неповноцінні, і не можуть самі забезпечувати себе».
  • «І Вас зі святом весни. Простого жіночого щастя Вам, Гришо!»
  • «Ще один доказ того, що настав час переглянути, кого ми вважаємо лідерами думок. Гріша, цей день про рівність, тож було б гарно побажати, аби жінки могли самі себе всім забезпечувати й не мали в тому ніяких перешкод».
  • «Ну ви ж медійна людина, яке свято весни?»

Реакція Григорія Решетника на обурення українок

фото: скриншот Threads

На ці повідомлення Григорій Решетник відповів та привітав українок уже з Міжнародним днем боротьби за права жінок. «Усіх, для кого це не свято – вітаю з Міжнародним днем боротьби за права жінок! будьте сильними, рівними, незламними, незалежними!» – додав Решетник.

Також повідомлялося, Григорій Решетнік захистив дисертацію в Київському національному університеті культури і мистецтв, вивчаючи реаліті-шоу «Холостяк» як культурний феномен та його вплив на сприйняття кохання й романтичних стосунків в Україні.  У роботі на 217 сторінок Григорій Решетнік проаналізував реаліті-шоу «Холостяк» як культурний феномен, міжнародний формат і його українську адаптацію, а також вплив на сприйняття кохання в суспільстві.

