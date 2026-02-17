Господиня з Волині стала зіркою TikTok завдяки своєму блогу про сільське життя

Жінка менше ніж за рік зібрала 20 тис. підписників у TikTok

Наталія Дмитрук з Волині стала зіркою соцмереж. Жінка розповідає у своєму блозі про сільське життя, який здобув чималу популярність у соцмережі TikTok. У мережі жінку знають, як волинську Солоху. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Луцьк.

Наталія Дмитрук живе в селі Карпилівка Камінь-Каширського району Волинської області. У своєму блозі жінка розповідає про звичайне сільське життя та своє господарство. Наприклад показує, як вона годує худобу, готує їжу, а також ділиться з підписниками своїми рецептами.

«То мʼясо по-сільськи, то є свинина зі своїх свиней, сир домашній, гриби білі відварені й цибулька. Усе є домашнє, не по-французьки… і голубці. Затопила піч і в піч підуть і голубці і мʼясо й рогалики», – розповіла блогерка.До слова, у кадрі з Солохою часто з’являються її домашні улюбленці – коти Степан, Володька та Мурка.

Наталія Дмитрук у своєму блозі розповідає про сільське життя та своє господарство фото: Суспільне Луцьк

Попри те, що не всі підтримують творчість Наталії Дмитрук, її це не зупиняє. Тож вона продовжує займатися улюбленою справою. «Я заходжу в пряму трансляцію, мене хейтерять що ви тут робите, що ви знімаєте? Я не знала як реально виключити того телефона, як мені вийти з ТікТоку. Але побачила, що люди мене слухають, дивляться. Значить, я людям «зайшла», – вважає Наталія Дмитрук.

За словами жінки, псевдонім Солоха для ведення соцмереж вона обрала не випадково. На весілля в родичів Наталія Дмитрук виграла в конкурсі з такою назвою, після цього в селі всі її почали називати Солохою.

Господиня з Волині веде свій блог у TikTok та проводить прямі трансляції фото: Суспільне Луцьк

Наразі блог Наталії Дмитрук налічує майже 20 тис. підписників. Лише за рік блогерці вдалося зібрати чималу аудиторію, адже в травні вона мала лише 1 тис. підписників.

