Гераскевич прокоментував атаки ботів на його сторінки в соцмережах

Гераскевич заявив, що сприймає атаки ботів на себе, як визнання

Гераскевич порадив менше читати контент ботоферм

Скелетоніст Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував атаки ботів на його сторінки у соціальних мережах.

«Насправді, напевно, це (атаки ботів – «Главком») якесь визнання. Тому що ботоферми працюють також і щодо наших великих волонтерських фондів, щодо наших людей, які стараються змінити щось в цій країні на краще. Тому для мене це, напевно, більше як визнання. Закиди, які там пишуть… Вони смішні, дотепні, не мають ніякого підґрунтя… Я на них не ображаюсь, для мене це пусте», – зазначив спортсмен.

Він також порадив менше читати контент ботоферм.

«Мені прийшло повідомлення у Facebook: «Чи передасте ви $800 тисяч доларів, які вам надійшли, сім'ям загиблих?». Це все великий міф. Мені не надходили ніякі $800 тисяч. Це якісь шалені кошти.

Згідно з правилами МОК для мене поки що діє заборона – я не можу коментувати офіційно до 25 лютого нічого з того, що пов'язано з якимись конкретними бізнесами, конкретними публічними особами. Відповідно, 25 лютого ми вже все повністю прокомунікуємо. Лише зазначу, що гроші спрямовуються до благодійного фонду, який я теж не можу назвати через це саме правило МОК», – розповів спортсмен.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію. МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів».