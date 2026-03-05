Гендиректор McDonald’s скушував бургер та нарвався на критику соцмереж (відео)

Користувачі припускають, що голова McDonald’s насправді не їсть власну продукцію

Мережа розкритикувала генерального директора McDonald’s Кріса Кемпчінскі, який нібито вагався скушувати бургер з власного ресторану. Відео із цим моментом розлетілося мережею та стало вірусним через поведінку власника McDonald’s під час дегустації новинки меню. Про це пише «Главком» із посиланням NYP.

На відео, яке обговорюють у мережі, Кріс Кемпчінскі розповідає про бургер, який з’явиться в меню McDonald’s незабаром. Новий бургер має дві котлети, соус Big Arch, трохи салату, хрустку цибулю та мариновані огірки. Демонструючи новий бургер, голова McDonald’s намагався скуштувати його та зауважив, що він дуже великий. «Навіть не знає, з якого боку до нього підійти. Це дуже смачно, це великий шматок для Big Arch», – сказав Кріс Кемпчінскі.

Однак Кемпчінскі відкусив лише маленький шматок від бургера та одразу дав оцінку його смаку, що вразило користувачів. Це змусило їх задуматися, чи дійсно гендиректор McDonald’s куштує свою продукцію.

Мережа розкритикувала генерального директора McDonald’s Кріса Кемпчінскі фото: скриншот Іnstagram/chrisk_mcd

На думку глядачів, Кріс Кемпчінскі нібито боявся вкусити бургер. А дехто припустив, що він взагалі не їсть їжу з McDonald’s і скушував бургер лише для відео.

«Від нього прямо віє салатом із кейлу».

«Це було найненатуральніше, що я коли-небудь бачив».

«Чому він виглядає так, ніби боїться його вкусити?»

Власник McDonald’s завагався скушувати власний бургер фото: скриншот Іnstagram/chrisk_mcd

Ще одна деталь, яка привернула увагу користувачів, це те, що Кріс Кемпчінскі назвав бургер «продуктом». Тому коментатори припустили, що насправді бізнесмен не їсть власної продукції.

«Мене лякає, коли ви називаєте їжу «продуктом».

«Він точно не їсть McDonald’s».

До слова, хакер знайшов спосіб безкоштовно харчуватися в McDonald's. Дослідник безпеки, відомий як BobDaHacker, виявив низку серйозних вразливостей у цифровій інфраструктурі McDonald's, які дозволяли отримати доступ до даних клієнтів і внутрішніх корпоративних систем. Він зазначив, що компанія дуже повільно реагувала на його повідомлення.