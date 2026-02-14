Білий дім опублікував валентинки з Ніколасом Мадуро та Гренландією

На одній із листівок зображено Гренландію із підписом: «Час визначити наші стосунки»

Білий дім опублікував з нагоди Дня святого Валентина листівки, що зображують Гренландію та президента Венесуели Ніколаса Мадуро, схопленого американськими військовими. Як інформує «Главком», про це ідеться у дописі Білого дому в соцмережі X.

Група листівок зображує:

лідера Венесуели Ніколаса Мадуро із зав’язаними очима й руками після того, як його схопили американські військові. Підпис зазначає: «Ти захопив моє серце»;

фото зустрічі сенатора-демократа Кріса Ван Голлена з Кілмаром Абрего Гарсією – за даними медіа, цього чоловіка депортували до в’язниці Сальвадору через «адміністративну помилку». Підпис до листівки зазначає: «Моя любов до тебе така ж сильна, як у демократів до незаконних мігрантів. Я подолав би 1537 миль, щоб випити з тобою!»;

острів Гренландія із підписом: «Час визначити наші стосунки»;

президента США Дональда Трампа, що тримає в руках підписаний указ.

