Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Білий дім опублікував валентинки з Ніколасом Мадуро та Гренландією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Із нагоди Дня святого Валентина Білий дім потішив неоднозначними листівками
фото: The White House/Facebook

На одній із листівок зображено Гренландію із підписом: «Час визначити наші стосунки»

Білий дім опублікував з нагоди Дня святого Валентина листівки, що зображують Гренландію та президента Венесуели Ніколаса Мадуро, схопленого американськими військовими. Як інформує «Главком», про це ідеться у дописі Білого дому в соцмережі X.

Група листівок зображує:

лідера Венесуели Ніколаса Мадуро із зав’язаними очима й руками після того, як його схопили американські військові. Підпис зазначає: «Ти захопив моє серце»;

Білий дім опублікував валентинки з Ніколасом Мадуро та Гренландією фото 1

фото зустрічі сенатора-демократа Кріса Ван Голлена з Кілмаром Абрего Гарсією – за даними медіа, цього чоловіка депортували до в’язниці Сальвадору через «адміністративну помилку». Підпис до листівки зазначає: «Моя любов до тебе така ж сильна, як у демократів до незаконних мігрантів. Я подолав би 1537 миль, щоб випити з тобою!»;

Білий дім опублікував валентинки з Ніколасом Мадуро та Гренландією фото 2

острів Гренландія із підписом: «Час визначити наші стосунки»;

Білий дім опублікував валентинки з Ніколасом Мадуро та Гренландією фото 3

президента США Дональда Трампа, що тримає в руках підписаний указ.

Білий дім опублікував валентинки з Ніколасом Мадуро та Гренландією фото 4

Раніше українські полярники та полярниці до дня закоханих передали валентинку з Антарктиди.

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко привітав українців із Днем святого Валентина. Цьогоріч політик обрав креативний формат, опублікувавши серію листівок, стилізованих під легендарні обгортки жувальних гумок «Love is...», але з актуальним українським контекстом.

Також у День святого Валентина аналітики YouControl дослідили державний реєстр та виявили, наскільки популярними є кохання та романтика в українському бізнесі. Станом на середину лютого 2026 року в Україні зареєстровано 287 компаній, чиї назви містять слова «любов», «кохання» або «купідон». Як з'ясувалося, романтичні назви найчастіше обирають не для шлюбних агенцій, а для соціальної допомоги та релігійних організацій.

Читайте також:

Теги: Гренландія соцмережі США День Святого Валентина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще два роки війни? Дуже погана новина для нас
Ще два роки війни? Дуже погана новина для нас
11 лютого, 07:40
Офіс X у Парижі обшукали через порушення, пов’язані з Grok
Французька влада розпочала розслідування проти соцмережі Маска
3 лютого, 17:05
Трамп поспілкувався з журналістами в літаку
Трамп назвав країну, яка купуватиме венесуельську нафту
1 лютого, 08:32
58% респондентів заявили, що агенти Імміграційної та митної служби США (ICE) зайшли надто далеко у своїх діях
Рівень схвалення імміграційної політики Трампа впав до рекордного мінімуму
27 сiчня, 08:03
Рютте застеріг Європу від ілюзій щодо самостійної оборони без участі США
Рютте застеріг Європу від ілюзій щодо самостійної оборони без участі США
27 сiчня, 00:27
Жителі Гренландії завжди були проти приєднання до США та воліли залишитися з Данією
Axios: Данія збереже суверенітет над Гренландією
22 сiчня, 04:45
Трамп заявив, що більше не відчуває себе зобов'язаним «думати виключно про мир»
Трамп заявив, що більше не відчуває себе зобов'язаним «думати виключно про мир»
19 сiчня, 15:02
Чемпіонат світу 2026 року пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня
47% німців підтримують бойкот Чемпіонату світу з футболу, якщо США силою приєднають Гренландію
17 сiчня, 22:14
Чому Гренландія, а не Грінландія? 10 запитань до мовознавиці
Чому Гренландія, а не Грінландія? 10 запитань до мовознавиці
17 сiчня, 10:00

Життя

Білий дім опублікував валентинки з Ніколасом Мадуро та Гренландією
Білий дім опублікував валентинки з Ніколасом Мадуро та Гренландією
«Love is...». Порошенко привітав українців валентинками
«Love is...». Порошенко привітав українців валентинками
Захисниця «Азовсталі» Пташка вразила українців своїм перевтіленням (фото)
Захисниця «Азовсталі» Пташка вразила українців своїм перевтіленням (фото)
Зірці Молодого театру та обраниці Нищука Анастасії Блажчук виповнилося 35 років
Зірці Молодого театру та обраниці Нищука Анастасії Блажчук виповнилося 35 років
Священник та багатодітний батько розповів, чому сидів під дверима українського посольства у Осло
Священник та багатодітний батько розповів, чому сидів під дверима українського посольства у Осло
Головне шоу року у США переросло в скандал. Хто такий Bad Bunny, який розлютив Трампа
Головне шоу року у США переросло в скандал. Хто такий Bad Bunny, який розлютив Трампа

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua