Мережа порівняла оновленого Монатіка з Коломойським (фото)

Дмитра Монатіка порівнюють з Ігорем Коломойським у мережі через зміни в його зовнішності

«Панове, у нас Монатік на Коломойського перетворюється, а ми просто мовчимо», – написала одна з користувачів, чий допис став популярним у Threads

У мережі, зокрема на платформі Threads українці порівняли співака Дмитра Монатіка з бізнесменом Ігорем Коломойським та водночас розкритикували артиста через його зовнішній вигляд. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Threads.

Як пишуть користувачі у мережі, Дмитро Монатік нібито став схожим на Ігоря Коломойського. Такі порівняння з’явилися у мережі після недавнього концерту Монатіка, де він з'явився на сцені у новому образі. Співак вийшов на сцену в об’ємному одязі, а його образ доповнили окуляри та нові зміни у зовнішності – борода з вусами.

Українці порівняли Монатіка з Коломойським скриншот: Х

«Панове, у нас Монатік на Коломойського перетворюється, а ми просто мовчимо», – написала одна з користувачів, чий допис став популярним у Threads. Крім порівнянь з Коломойським користувачі помітили схожість Монатіка з Дмитром Коляденко.

Користувачі помітили схожість Монатіка з Дмитром Коляденко скриншот: Х

Як реагують українці на порівняння Монатіка з Коломойським

«Це закон збереження Коломойського. Коломойський не може просто так виникнути і кудись зникнути, він перетворюється з однієї форми в іншу».

«Я коли побачила це фото, взагалі не зрозуміла, що то Монатік. Це точно Монатік?»

«Ой що це з ним?»

Українці порівняли Монатіка з Коломойським скриншот: Х

На платформі Threads українці порівняли співака Дмитра Монатіка з бізнесменом Ігорем Коломойським скриншот: Х

Разом із порівняннями та суперечками, на кого схожий Монатік, користувачі розкритикували співака через зайву вагу. Однак на захист артиста стали інші користувачі, які зауважили, що варто слідкувати за собою в першу чергу, а не вагою артистів.

«Монатік набрав вагу (вже понеслись порівняння, приколи та обговорення). Агов, люди, ви закрийте очі і просто слухайте його, цей голос не сплутати ні з чим!»

«Слідкуйте за собою! Ви не знаєте що відбувається в особистому житті людини. І порівнювати з Коломойським, серйозно?»

«Друзі, знаю Діму особисто, ви спочатку зробіть таку карʼєру як він, і спробуйте бути завжди у формі. Творчі люди тонше відчувають цей світ. Відповідальність яка є на топ артистах це великий стрес та тиск. Слідкуйте за собою. Всім тепла і світла!»

