Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Мережа порівняла оновленого Монатіка з Коломойським (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Дмитра Монатіка порівнюють з Ігорем Коломойським у мережі через зміни в його зовнішності
колаж: glavcom.ua

«Панове, у нас Монатік на Коломойського перетворюється, а ми просто мовчимо», – написала одна з користувачів, чий допис став популярним у Threads

У мережі, зокрема на платформі Threads українці порівняли співака Дмитра Монатіка з бізнесменом Ігорем Коломойським та водночас розкритикували артиста через його зовнішній вигляд. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Threads.

Як пишуть користувачі у мережі, Дмитро Монатік нібито став схожим на Ігоря Коломойського. Такі порівняння з’явилися у мережі після недавнього концерту Монатіка, де він з'явився на сцені у новому образі. Співак вийшов на сцену в об’ємному одязі, а його образ доповнили окуляри та нові зміни у зовнішності – борода з вусами.

Мережа порівняла оновленого Монатіка з Коломойським (фото) фото 1
Українці порівняли Монатіка з Коломойським
Українці порівняли Монатіка з Коломойським
скриншот: Х

«Панове, у нас Монатік на Коломойського перетворюється, а ми просто мовчимо», – написала одна з користувачів, чий допис став популярним у Threads. Крім порівнянь з Коломойським користувачі помітили схожість Монатіка з Дмитром Коляденко.

Користувачі помітили схожість Монатіка з Дмитром Коляденко
Користувачі помітили схожість Монатіка з Дмитром Коляденко
скриншот: Х

Як реагують українці на порівняння Монатіка з Коломойським

  • «Це закон збереження Коломойського. Коломойський не може просто так виникнути і кудись зникнути, він перетворюється з однієї форми в іншу».
  • «Я коли побачила це фото, взагалі не зрозуміла, що то Монатік. Це точно Монатік?» 
  • «Ой що це з ним?»
Українці порівняли Монатіка з Коломойським
Українці порівняли Монатіка з Коломойським
скриншот: Х
На платформі Threads українці порівняли співака Дмитра Монатіка з бізнесменом Ігорем Коломойським
На платформі Threads українці порівняли співака Дмитра Монатіка з бізнесменом Ігорем Коломойським
скриншот: Х

Разом із порівняннями та суперечками, на кого схожий Монатік, користувачі розкритикували співака через зайву вагу. Однак на захист артиста стали інші користувачі, які зауважили, що варто слідкувати за собою в першу чергу, а не вагою артистів.

  • «Монатік набрав вагу (вже понеслись порівняння, приколи та обговорення). Агов, люди, ви закрийте очі і просто слухайте його, цей голос не сплутати ні з чим!»
  • «Слідкуйте за собою! Ви не знаєте що відбувається в особистому житті людини. І порівнювати з Коломойським, серйозно?»
  • «Друзі, знаю Діму особисто, ви спочатку зробіть таку карʼєру як він, і спробуйте бути завжди у формі. Творчі люди тонше відчувають цей світ. Відповідальність яка є на топ артистах це великий стрес та тиск. Слідкуйте за собою. Всім тепла і світла!»

Нагадаємо, як кадр із рукостисканням Буданова та Трампа став вірусним. Володимир Зеленський представив Дональду Трампу новообраного голову Офісу президента Кирила Буданова. Український посадовець потиснув руку президенту США, що потрапило під приціл камер.  Найбільше жартів щодо зустрічі Кирила Буданова та Дональда Трампа українці публікували на платформі Threads, де сьогодні обговорюється чимало різних тем та скандалів.

Читайте також:

Теги: Ігор Коломойський Монатик співак хейт шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Передусім розвалити монобільшість – завжди було великим бажанням різних або фінансових груп, або політичних груп
Зеленський назвав олігарха, який намагався розвалити монобільшість
20 сiчня, 14:39
Тіна Кароль заявила, що вона почала ходити на побачення
Тіна Кароль розповіла, чи готова до нових стосунків і чи ходить на побачення
27 сiчня, 21:41
Іво Бобул дав поради деяким українським співакам
Монатік, Dzidzio, Білик. Іво Бобул розкритикував творчість українських артистів
3 лютого, 10:56
Позивачем у справі про розлучення подружжя став Тарас Тополя
Розлучення Тараса та Олени Тополі: стала відома причина розриву зіркової пари
10 лютого, 20:52
Alyosha заявила, що шантажисти хотіли підставити її колишнього
Співачка Alyosha повідомила, кого зловмисники хотіли звинуватити у її шантажі
Сьогодні, 10:06
Вийшов трейлер фільму «Кутюр», де головну роль зіграла Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі знялася у новій драмі «Кутюр». Коли фільм покажуть в Україні
16 сiчня, 18:43
Співачка Тіна Кароль вибачилася за недоречне відео
«Вийшов такий мем»: Тіна Кароль вибачилася за скандальну пісню (відео)
20 сiчня, 18:45
Петро Чорний став фігурантом розслідування журналістів про фейкові гастролі
Артист Петро Чорний фігурував у схемі виїзду чоловіків за кордон: деталі
2 лютого, 21:48
Дядя Жора презентував романтичний реліз «Тобою» після гумористичних хітів
Дядя Жора презентував ліричний трек «Тобою» напередодні Дня закоханих
13 лютого, 08:26

Курйоз

Мережа порівняла оновленого Монатіка з Коломойським (фото)
Мережа порівняла оновленого Монатіка з Коломойським (фото)
Ілон Маск заблокував підлітка, який намалював його портрет (фото)
Ілон Маск заблокував підлітка, який намалював його портрет (фото)
Туск і Мадяр обмінялися іронічними жартами про Орбана та Трампа у Мюнхені
Туск і Мадяр обмінялися іронічними жартами про Орбана та Трампа у Мюнхені
«Люблю НАБУ». Тимошенко здивувала валентинкою
«Люблю НАБУ». Тимошенко здивувала валентинкою
Роскомнагляд заблокував для росіян сайт з даними про поранених та загиблих окупантів
Роскомнагляд заблокував для росіян сайт з даними про поранених та загиблих окупантів
Учасники Олімпіади за три дні спустошили запаси презервативів в олімпійському селищі
Учасники Олімпіади за три дні спустошили запаси презервативів в олімпійському селищі

Новини

Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років
Сьогодні, 16:24
Часу обмаль: Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет
Сьогодні, 14:34
Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua