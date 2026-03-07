Ще одна країна заборонить соцмережі для дітей до 16 років

Обмеження стосуватиметься YouTube, TikTok, Instagram та інших платформ

У Індонезії планують заборонити користування соціальними мережами дітям віком до 16 років. Відповідну постанову підписало Міністерство зв’язку та цифрових технологій Індонезії. Про це повідомляє Associated Press, пише «Главком».

За словами міністерки зв’язку Меутії Хафід, діти більше не зможуть створювати акаунти на платформах, які уряд вважає «цифровими сервісами високого ризику». Йдеться, зокрема, про YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, а також Roblox та стримінговий сервіс Bigo Live.

Впровадження обмежень розпочнеться поступово з 28 березня, щоб цифрові платформи встигли виконати нові вимоги.

«Основа зрозуміла. Наші діти стикаються з дедалі реальнішими загрозами – від порнографії, кібербулінгу та онлайн-шахрайства до залежності», – заявила Хафід.

За її словами, уряд змушений діяти через «цифрову надзвичайну ситуацію», щоб захистити дітей та допомогти батькам контролювати онлайн-простір.

Так країна стане першою державою Південно-Східної Азії, яка запровадить подібне обмеження.

Як повідомлялось, Франція має намір заборонити користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років з вересня 2026 року, а також розширити заборону на використання мобільних телефонів у школах.