Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ще одна країна заборонить соцмережі для дітей до 16 років

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ще одна країна заборонить соцмережі для дітей до 16 років
Впровадження обмежень розпочнеться поступово з 28 березня
фото з відкритих джерел

Обмеження стосуватиметься YouTube, TikTok, Instagram та інших платформ

У Індонезії планують заборонити користування соціальними мережами дітям віком до 16 років. Відповідну постанову підписало Міністерство зв’язку та цифрових технологій Індонезії. Про це повідомляє Associated Press, пише «Главком».

За словами міністерки зв’язку Меутії Хафід, діти більше не зможуть створювати акаунти на платформах, які уряд вважає «цифровими сервісами високого ризику». Йдеться, зокрема, про YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, а також Roblox та стримінговий сервіс Bigo Live.

Впровадження обмежень розпочнеться поступово з 28 березня, щоб цифрові платформи встигли виконати нові вимоги.

«Основа зрозуміла. Наші діти стикаються з дедалі реальнішими загрозами – від порнографії, кібербулінгу та онлайн-шахрайства до залежності», – заявила Хафід.

За її словами, уряд змушений діяти через «цифрову надзвичайну ситуацію», щоб захистити дітей та допомогти батькам контролювати онлайн-простір.

Так країна стане першою державою Південно-Східної Азії, яка запровадить подібне обмеження. 

Як повідомлялось, Франція має намір заборонити користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років з вересня 2026 року, а також розширити заборону на використання мобільних телефонів у школах. 

Читайте також:

Теги: соцмережі обмеження діти соціальні мережі Індонезія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Елтон Джон з чоловіком та синами влаштував фотосесію у вітальні свого будинку
Легендарний Елтон Джон поділився кадрами сімейної фотосесії зі своїм чоловіком та синами
5 березня, 14:18
Митрополит Лонгін, настоятель Свято-Вознесенського Банченського монастиря є Героєм України
Скандал у Банченському монастирі: з’явилися нові свідчення вихованців про тортури
27 лютого, 16:29
Старший син диктатора Іван народився у Швейцарії, молодший – через три роки у Москві
Ростуть у золотій клітці. Нові подробиці життя синів Путіна
27 лютого, 11:50
44-річна Шебештьєн є дев'ятиразовою чемпіонкою Угорщини та брала участь у чотирьох Олімпіадах
Чемпіонка Європи з фігурного катання може потрапити до в'язниці за насильство над дітьми
25 лютого, 18:37
Смертельний наїзд прокурора на дітей на Львівщині: нові подробиці трагедії
Смертельний наїзд прокурора на дітей на Львівщині: нові подробиці трагедії
25 лютого, 00:58
У роботі Google, YouTube та Cloudflare стався масштабний збій
У роботі Google, YouTube та Cloudflare стався масштабний збій
18 лютого, 08:56
Підліток намалював портрет Ілона Маска, який здобув популярність у мережі
Ілон Маск заблокував підлітка, який намалював його портрет (фото)
16 лютого, 11:35
До України з окупації повернулись п’ятеро дітей – Омбудсман
До України з окупації повернулись п’ятеро дітей – Омбудсман
13 лютого, 15:40
Раніше Латвія підвищила віковий ценз до 20 років, Ірландія планує збільшити його до 21 року до 2028-го, а Фінляндія розглядає подібні кроки в межах стратегії «країна без тютюну та нікотину до 2030 року»
Одна з країн розглядає заборону продажу сигарет і вейпів особам до 21 року
10 лютого, 04:20

Соціум

Ще одна країна заборонить соцмережі для дітей до 16 років
Ще одна країна заборонить соцмережі для дітей до 16 років
Угорщина показала, як затримувала інкасаторів з готівкою та золотом Ощадбанку (відео)
Угорщина показала, як затримувала інкасаторів з готівкою та золотом Ощадбанку (відео)
Інкасаторів Ощадбанку незаконно утримують правоохоронні органи Угорщини: нові деталі
Інкасаторів Ощадбанку незаконно утримують правоохоронні органи Угорщини: нові деталі
Дрони СБУ уразили військові об’єкти РФ в Криму
Дрони СБУ уразили військові об’єкти РФ в Криму
Викрадення інкасаторів Ощадбанку: команда НБУ терміново виїхала до Будапешта
Викрадення інкасаторів Ощадбанку: команда НБУ терміново виїхала до Будапешта
Танкери тіньового флоту РФ стали уникати Середземного моря
Танкери тіньового флоту РФ стали уникати Середземного моря

Новини

Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Вчора, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Вчора, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Вчора, 14:58

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua