Єдині, хто не бойкотував Ізраїль. Португалія обрала учасників на Євробаченні у Відні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Португалія вдруге поспіль відправляє на головний музичний конкурс Європи чоловічий гурт
фото: RTP

Виконавці підкорили португальську публіку

Bandidos do Cante з піснею Rosa («Троянда») представлять Португалію на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Португалії на конкурсі 

Кількість виступів: 56

Дебют країни: 1964 рік (António Calvário – Oração, третє місце)

Найкращий результат: перемога (Salvador Sobral – Amar pelos dois, 2017 рік)

Минулорічний результат: двадцять перше місце (Napa – Deslocado)

Festival da Canção 2026

Португальський відбір складався з трьох шоу: двох півфіналів та фіналу. Півфінали відбулися 21 та 28 лютого. У кожному з них виступили по вісім учасників, з яких п’ятеро проходили до фіналу. Чотири фіналісти визначалися за комбінованим голосуванням журі та глядачів (50/50), а ще одного обирали виключно глядачі серед решти пісень.

Фінал пройшов 7 березня за участі десяти виконавців. Переможця визначали за традиційною системою: половину балів надавали регіональні журі, що представляють сім регіонів материкової Португалії та острови, а іншу половину – телеглядачі. У разі рівності балів вирішальним стає саме глядацьке голосування.

Гурт Bandidos do Cante з піснею Rosa отримав найбільшу підтримку глядачів і загалом набрав 22 бали: 12 від публіки та 10 від журі. Після перемоги виконавці заявили, що пишаються успіхом і присвячують його своїм родинам. Артисти підкреслили, що саме їхні дідусі й бабусі навчили їх традиційного співу cante, який і приніс перемогу на фестивалі.

Перемога Bandidos do Cante також стала помітною через контекст цьогорічного відбору. Більшість учасників Festival da Canção ще у грудні оголосили, що відмовляться представляти країну на Eurovision Song Contest, якщо переможуть, протестуючи проти участі Ізраїлю у конкурсі. Натомість переможці відбору не приєдналися до бойкоту і раніше заявляли, що готові представити Португалію «з відповідальністю, повагою та гідністю», якщо їх оберуть.

Підсумкова п'ятірка відбору виглядала так:

  1. Bandidos do Cante – Rosa, 22 бали
  2. Dinis Mota – Jurei, 16 балів
  3. Nunca Mates o Mandarim – Fumo, 16 балів
  4. João Ribeiro – Canção do querer, 14 балів
  5. Sandrino – Disposto a tudo, 13 балів

Виступ представників Португалії на Євробаченні-2026: Bandidos do Cante – Rosa («Троянда»)

Гурт Bandidos do Cante розпочав свій музичний шлях у 2022 році як квінтет із регіону Beja на півдні Португалії. До складу колективу входять п’ятеро друзів дитинства: Мігел Кошта, Дуарте Фаріаш, Франсішку Рапозу, Луїш Алейшу та Франсішку Пештана.

Музиканти виросли, слухаючи та виконуючи традиційні фольклорні пісні регіону Алентежу, і саме ці мотиви відчутні у їхній творчості. Спочатку гурт виступав під назвою Amigos do Alentejo і почав привертати увагу завдяки співпраці з португальськими артистами D.A.M.A. та Buba Espinho.

У 2023 році колектив офіційно змінив назву на Bandidos do Cante і вже наступного року почав випускати власні пісні. Їхній дебютний сингл Amigos Coloridos став великим хітом і на момент виходу був найчастіше виконуваною португальською піснею на національному радіо. У січні 2026 року гурт представив свій дебютний альбом Bairro das Flores, у якому поєднав сучасне поп-звучання з традиційними елементами алентежанського співу.

Нагадаємо, що Польща визначила представницю на Євробаченні. Alicja з піснею Pray («Молитва») дізналася про це наступного дня. 

До слова, перемогу в національному відборі Швеції на Євробаченні здобула зірка внутрішньої музичної сцени. Felicia виступить на конкурсі у Відні з піснею My System («Моя система»).

Теги: Євробачення Португалія

