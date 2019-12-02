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    Алина Гросу вышла на красную дорожку в свадебном платье

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    Алина Гросу вышла на красную дорожку в свадебном платье
    instagram.com/alina_grosu

    Алина Гросу прошлась по красной дорожке вместе с супругом

    Церемония награждения юбилейной музыкальной премии «М1 Music Awards. П’ять» прошла в Киеве 30 ноября и собрала лучших представителей украинского шоу-бизнеса.

    Певица Алина Гросу, которая этим летом вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова, также посетила мероприятие.

    Снимками с премии артистка поделилась на своей странице в Instagram. Она выбрала для появления на публике несколько неожиданный наряд. Гросу позировала фотографам в кружевном белом платье с длинным шлейфом, которое выглядит, будто свадебный наряд.

    Украшенное перьями платье подчеркнуло тонкую талию певицы, а также позволяло полюбоваться на ее оголенную спину. Дополнили эффектный лук красивая прическа и нежный макияж.

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    instagram.com/alina_grosu
    instagram.com/alina_grosu
    instagram.com/alina_grosu
    instagram.com/alina_grosu

    «В этот холодный, но праздничный день хотелось быть очень светлой и сказочной», - прокомментировала выбор наряда Алина.

    Яркие кадры быстро собрали множество лайков и восхищенных комментариев.

    знаменитости фотография певица Алина Гросу одежда Instagram
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