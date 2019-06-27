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    Шоу-биз

    Вера Брежнева восхитила сеть нежным цветочным луком

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    Вера Брежнева - Вера Брежнева восхитила сеть нежным цветочным луком
    Вера Брежнева
    WomanHit

    Вера Брежнева продемонстрировала утончённый летний образ

     37-летняя украинская певица и телеведущая Вера Брежнева позировала на фоне зеленого дерева в белом платье с цветочным принтом.

    Вера Брежнева поделилась фото, где она стоит в белоснежном платье с мелким цветочным принтом и V-образным вырезом. Платье дополняют подвернутые рукава свободного кроя и имитация бра на верхней части. Образ певицы дополнили черная сумка кросс-боди, солнечные очки в черной оправе и крупная золотая подвеска.


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    Поклонники оценили стиль Брежневой. «Милашка», «Как всегда, красивая, домашняя, уютная. Муж, наверно, души не чает!», «Красавица», «Какая же Вы красивая», «Естественная красоточка», «Совершенная красота! Вера, люблю тебя!» — прокомментировали подписчики поп-дивы в Instagram.

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