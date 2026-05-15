Визначилися фіналісти Євробачення-2026

Leleka та ще дев'ять представників своїх країн вибороли право виступити у суботньому Грандфіналі

У ніч з 14 на 15 травня 2026 року проходитиме оголошення десятки фіналістів другого півфіналу Євробачення-2026 у Відні. За цією неймовірно цікавою частиною конкурсу можна буде стежити разом з «Главкомом».

Текстова трансляція оголошення фіналістів

Зараз у випадковому порядку ведучі конкурсу, Вікторія Сваровськи та Міхаель Островськи, озвучать ті країни, які ще раз з'являться на сцені Wiener Stadthalle у суботу.

Перший фіналіст – Болгарія: Dara – Bangaranga («Бешкетниця»)

Dara – одна з найвідоміших поп-виконавиць у своїй країні, яка формує образ сучасної болгарської поп-музики завдяки своєму унікальному голосу, харизматичній сценічній манері та сміливому поєднанню різних жанрів. Dara розширює межі болгарської музики і найбільше відома своїми суперхітами Thunder, Call Me та Mr. Rover, які тижнями очолювали чарти. Окрім численних хітів, що посідали перше місце в офіційному болгарському чарті Airplay, Dara також стала видатним діячем сучасної балканської музичної сцени.

Поки її пісні та відео набрали понад 80 мільйонів прослуховувань і переглядів, Dara також виступала наставницею для нового покоління музикантів у шоу «Голос Болгарії» у 2021 та 2022 роках. Її найособистіший на сьогоднішній день проект, альбом ADHDARA, вийшов у 2025 році. Цей проект ознаменував її перехід від відомої поп-артистки у рідній країні до артистки з виразною міжнародною ідентичністю та зростаючою глобальною присутністю.

Другий фіналіст – Україна: Leleka – Ridnym («Рідним»)

Leleka – музичний проєкт Вікторії Лелеки, який артистка заснувала у 2016 році, мешкаючи в Берліні. Співачка та авторка пісень закінчила Київський національний університет імені І. К. Карпенка-Карого і спочатку працювала актрисою в театрі «Молодий» у столиці України. Leleka продовжила музичну освіту, здобувши ступінь магістра з джазової композиції в Дрездені та вивчаючи кінокомпозицію в Бабельсберзькому університеті кіномистецтва.

За останні десять років вона випустила п’ять альбомів, безліч пісень та створила саундтреки до популярного серіалу «І будуть люди». Музика Leleka поєднує українські традиції, сучасне звучання та виразну авторську інтерпретацію. Для неї її псевдонім, що означає усім відомого птаха, є не просто символом, а пережитий досвід.

Третій фіналіст – Норвегія: Jonas Lovv – Ya ya ya («Є, є, є»)

Походячи з Бергена в Норвегії, Йонас Ловв за короткий проміжок часу зумів закріпити за собою репутацію справжнього енергійного виконавця. Норвегія вперше звернула увагу на Йонаса у 2025 році під час десятого сезону шоу «Голос», де він зачарував команду наставників та глядачів як своєю неповторною вокальною силою, так і сценічною харизмою, яка на кілька років випереджала свій час.

Літо того ж року Йонас Ловв провів, доводивши свою майстерність як концертний виконавець на сценах найбільших фестивалів Норвегії. Як артист, він відомий своєю енергією, унікальним стилем та надзвичайною здатністю встановлювати зв'язок з аудиторією, зосереджуючись на подоланні бар'єру між сценою та глядачами. У музичному плані він охоплює різні жанри, володіючи виразним художнім стилем; саме ця майстерність допомогла йому здобути перемогу у 2026 році на норвезькому конкурсі Melodi Grand Prix.

Четвертий фіналіст – Австралія: Delta Goodrem – Eclipse («Затемнення»)

Дельта Гудрем – одна з найуспішніших австралійських артисток, чия кар’єра співачки, авторки пісень, акторки, благодійниці та підприємниці залишила незгладимий слід у світовій індустрії розваг. Уклавши свій перший контракт із звукозаписною компанією у віці лише 15 років, вона здобула величезний міжнародний успіх завдяки своєму дебютному альбому Innocent Eyes, який став одним із найбільш продаваних альбомів в історії Австралії.

За свою кар'єру артистка продала понад дев'ять мільйонів альбомів по всьому світу, п'ять з яких посіли перше місце в чартах, а дев'ять синглів – перше місце. Як авторка пісень та співпрацівниця, вона працювала з такими артистами, як Селін Діон, Олівія Ньютон-Джон, Тоні Беннетт та Майкл Болтон. Окрім музики, Дельта Гудрем побудувала успішну кар'єру на екрані, від довготривалої австралійської мильної опери «Сусіди» до світового хіта Netflix Love Is in the Air. Вона також дев'ять сезонів була наставницею в шоу The Voice Australia та зіграла культову роль Грізабелли в мюзиклі «Кішки». Її книга Bridge Over Troubled Dreams стала бестселером № 1, а її дебютний аромат – найпродаванішим ароматом в історії Австралії.

П'ятий фіналіст – Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me («Задуши мене»)

Alexandra Căpitănescu вперше здобула загальнонаціональну популярність у 2023 році, коли перемогла в шоу «Голос Румунії». Незабаром після перемоги співачка випустила свій дебютний міні-альбом Căpitnu у 2024 році та низку синглів. Вона пише пісні разом із учасниками свого гурту та низкою інших румунських композиторів.

Завдяки своїй музиці вона мала змогу гастролювати по всій Румунії, зокрема виступати на таких великих фестивалях, як Electric Castle. Своїми виступами вона завоювала визнання серед шанувальників та критиків завдяки поєднанню художньої вишуканості та щирих емоцій. Олександра є студенткою магістратури на фізичному факультеті в Бухаресті, вже отримавши диплом бакалавра. Хоча її завжди приваблювала наука і вона планує спеціалізуватися як медичний фізик, її пристрасть до музики супроводжує її з дитинства.

Шостий фіналіст – Мальта: Aidan – «Bella» («Красуне»)

Aidan – один із найуспішніших мальтійських виконавців останніх років, який став незмінним учасником концертів та постійним гостем музичних чартів по всій країні. Його хіти, такі як Naħseb Fik і Ritmu, очолювали національні радіочарти та набрали мільйони прослуховувань на таких платформах, як Spotify та YouTube. У 2023 році він випустив свій дебютний альбом This Is Aidan, а в 2025 році – міні-альбом із семи треків Wild, Wild, Wild.

Поза студією Aidan відомий як один із найкращих виконавців країни. Це дозволило йому поділити сцену зі світовими зірками на концерті Isle of MTV та виступити хедлайнером на таких великих заходах, як EuroPride. Нещодавно він увійшов в історію, зібравши на своєму концерті 10 000 глядачів – це найбільша кількість відвідувачів, яку коли-небудь зафіксували для місцевого сольного виконавця на Мальті.

Сьомий фіналіст – Кіпр: Antigoni – Jalla («Більше!»)

Антігоні, яка народилася і виросла в Північному Лондоні, – співачка та авторка пісень з греко-кіпрським корінням, яка вже встигла зробити фурор у музичному світі. У віці 14 років Антігоні підписала контракт на написання пісень і з того часу розвиває власний оригінальний стиль, у якому її культурне коріння органічно поєднується з міським оточенням.

Результатом цього є звучання, що відображає її культурну спадщину через сучасні жанри, такі як поп і хіп-хоп. Співачці вдалося завоювати глобальну аудиторію шанувальників. Нещодавня співпраця з Ахмедом Саадом, El Helwa Zahra, стала великим хітом для дуету на Близькому Сході та в Північній Африці. У 2025 році Антігоні гастролювала по Великобританії та Європі з Мариною Сатті (Греція, 2024), а незабаром після цього виступила на розпроданому лондонському концерті Елені Фурейри (Кіпр, 2018).

Восьмий фіналіст – Албанія: Alis – «Nân» («Мамо»)

Alis – талановитий музикант, якому вже в юному віці вдалося завоювати значну популярність на албанській музичній сцені. Артист грає як на фортепіано, так і на гітарі, що дозволило йому експериментувати з різними музичними стилями та створити унікальну художню ідентичність. Його кар'єра набрала обертів після перемоги у п'ятому сезоні шоу X Factor Albania, що відкрило для артиста багато дверей та ще більші сцени.

Відомий своїм емоційним вокалом та щирими розповідями, у своїй музиці він поєднує сучасний поп із глибоко особистими текстами, які часто відображають сім'ю, кохання та дрібні моменти, що формують повсякденне життя. Alis взяв участь у 63-му сезоні Festivali i Këngës з піснею Mjegull, де посів третє місце та закріпив свій статус одного з найцікавіших нових голосів албанської музики. Через рік Аліс повернувся на 64-й сезон і здобув перемогу з піснею Nân.

Дев'ятий фіналіст – Данія: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem («Поки ми не повернемося додому»)

Вирісши в маленькому данському містечку Гудме, Søren Torpegaard Lund вже у віці десяти років знайшов своє покликання у світі музичного театру. У 17 років він подав документи до Данської національної школи сценічних мистецтв, увійшовши в історію як наймолодший абітурієнт, якого коли-небудь приймали до цього навчального закладу. З того часу він почав професійно працювати як співак, танцюрист і актор, знявшись у деяких із наймасштабніших постановок Данії.

Søren зіграв роль Тоні у Вестсайдській історії, Ангела у Kinky Boots та Ромео у Ромео і Джульєтті, і це лише деякі з його найвідоміших ролей. Останніми роками артист розширив свою діяльність у музичній індустрії, ставши автором пісень та виконавцем. Тепер, замість того, щоб розповідати чужі історії, Søren Torpegaard Lund хоче висловити себе через власну музику.

Десятий фіналіст – Чехія: Daniel Žižka – Crossroads («Перехрестя»)

У свої лише 23 роки Даніель Зізка вже вважається одним із найяскравіших представників нового покоління чеської музики. Співак і автор пісень із Праги спочатку вивчав музичний театр у Консерваторії імені Ярослава Єжека, але з часом його шлях природно привів до створення власної музики. У його піснях головну роль відіграють голос, емоції та розповідь.

Зараз Даніель готує до випуску свій дебютний міні-альбом, створений у співпраці з продюсерами з Праги, Відня та Каліфорнії. Окрім виступів, співак із захопленням підтримує наступне покоління артистів та ділиться тим, чого навчився, бо зараз він працює викладачем вокалу. Хоча чех є відносно новим виконавцем, його музика вже звучала в ефірі кількох місцевих радіостанцій. Окрім цього, журнал Headliner нещодавно включив його до свого списку майбутніх талантів чеської музики.

Нагадаємо, що Leleka підтримала одну з країн першого півфіналу Євробачення.