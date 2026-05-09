Знає українську, але прославлятиме Молдову. Інтерв’ю з учасником Євробачення-2026 Satoshi

Satoshi: Першими з перемогою мене привітали Джамала та Jerry Heil

Лишається все менше часу до 70-го пісенного конкурсу Євробачення-2026, який стартує 12 травня першим півфіналом. До цього масштабного музичного свята Європи «Главком» підготував серію інтерв’ю з артистами, які представлятимуть свої країни на конкурсі. Ми розповідаємо про їхній шлях до Євробачення та розкриваємо цікаві подробиці з їхнього життя і творчості.

Черговим гостем спецпроєкту став учасник, який має найбільше спільного з Україною. Він говорить нашою мовою майже без акценту, а також перебуває у гарних стосунках з багатьма українськими виконавцями. Йдеться про представника Молдови Satoshi (справжнє ім’я – Влад Сабажук), який відкриє перший півфінал зі своєю піснею Viva, Moldova. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» він поділився першими деталями з репетицій конкурсу, а також розповів цікаві факти про свою пісню та про свій візит до Києва у 2026-му.

«Євробаченський» бліц

Коли ми говоримо про Євробачення, неможливо уявити його без учасників. У короткій рубриці, розкажіть про своїх колег:

Хто першим привітав вас?

Першою була, власне, Джамала. Однією із перших також була Jerry Heil (представниця України на Євробаченні-2024), яка зв’язалася зі мною через Instagram. Це було неочікувано, але приємно.

З ким ви найчастіше листуєтеся?

З цього року я найчастіше листуюся з Алісом з Албанії. Я також час від часу переписуюся з Акіласом з Греції.

З ким першим зустрілися особисто?

Це була Leleka, бо ми були в Києві під час відбору. Далі була Alicja з Польщі, бо ми були у Варшаві. Але скажу чесно, що пам’ятати порядок не так просто, бо таких зустрічей було дуже багато.

Хто для вас головна «темна конячка»?

Я б сказав, що це Sal da Vinci з Італії, бо у нього дуже приємна пісня, яка справді піднімає настрій. Це поп-пісня в стилі олдскул з гарним вокалом. Вона позбавлена цих агресивних відчуттів діджиталізації та надмірного використання технологій.

«Ми будемо першими, кого побачать люди, і це дуже виділить нас у півфіналі»

Satoshi вже провів обидві репетиції на сцені Євробачення у Відні фото: Eurovision

Ви будете представляти Молдову з піснею Viva, Moldova. Як би ви описали цю пісню тим, хто слухатиме її під час півфіналу?

Це гімн для великої арени, який має глибокий зміст, і вам треба розгадати цю загадку. Треба звернути увагу на ці слова і, знаєте, розкласти їх на частини, щоб зрозуміти, що вони означають. Вони можуть здаватися випадковими, але це не так. Якщо уявити собі детективну карту з безліччю точок, то кожне окреме слово – це точка, яка веде до розгадки.

Ваша пісня містить слова різними мовами, зокрема латиною і навіть гавайською. Коли ви вирішили, що пісня буде не лише румунською?

На щастя, все почалося з самого початку, «з нуля», коли ми створили біт, і він нас зачепив. Ми підтанцьовували під нього в студії з Каталін Темчук та продюсером, адже я зазвичай саме так і пишу пісні. Ми шукали цей біт, цей ритм, який би нас зачепив.

А потім я почав думати, чи варто наполегливо шукати слова, чи спробувати щось заспівати, закричати чи проскандувати. Тож перші рядки Viva Moldova, aloha, Adio, vida loca з’явилися ніби одним шматком і визначили весь настрій пісні.

Ви родом із міста Кагул, але згадуєте у своєму тексті про Сороки (також місто в Молдові). Чому саме ця географічна назва стала частиною пісні?

Я думаю, що Сороки має більше історичного значення для моєї країни, ніж Кагул, хоча я, звичайно, більше люблю своє місто. Сороки – це середньовічне місто Молдови, яке, на жаль, переживає важкі часи. Це місто, яке можна побачити на листівках. Водночас воно розташоване на північному сході, і якщо подивитися на карту та провести лінію від Сороки до Пальми-де-Майорки (іспанське місто, яке Satoshi також згадує у своїй пісні), можна чітко побачити діагональ, яка з'єднує ці точки на карті.

Ви відкриватимете не лише півфінал, а й весь конкурс загалом (співак виступить першим у першому півфіналі). Якою була ваша реакція на порядок виступів?

Це було трохи стресово, коли я побачив пост в Instagram, де були порядкові номери у півфіналах. Після думки «Окей, ми перші» з’явилися певні нерви і я почав думати про різні речі. Але потім ти намагаєшся зрозуміти, що це може стимулювати нас створити набагато яскравіше виступ, і ми, безсумнівно, це зробимо. Крім того, це означає, що в цьому конкретному році, який є дуже важливим – ювілейним, ми будемо першими, кого побачать люди, і це дуже виділить нас.

Організатори вже опублікували фото з репетицій. Як би ви описали свої емоції та відчуття щодо своїх перших прогонів номера?

Для мене найскладніше саме це (вказує на голову), а не сцена, тому що на сцені мені набагато комфортніше, і поки я там, я нічого не боюся. Я боюся, коли я далеко і коли думаю про це, коли уявляю собі різні речі, коли я надто схвильований. Сам по собі досвід для мене комфортний, тому що ти повністю контролюєш ситуацію під час свого часу на сцені.

На згаданих фото на вашій сорочці видніється номер 373. Це випадкове число чи має воно якесь значення?

Воно не випадкове – це телефонний індекс Республіки Молдова. Зазвичай я виступаю у спортивних майках, і я хотів зберегти цю традицію, але цього разу додати до неї щось особливе. Так і з’явилося число 373.

«Я дуже цього хотів – наполягав на поїздці до Києва»

Satoshi познайомився з Джамалою під час національного відбору Молдови фото: соціальні мережі

Під час Selecția Națională (молдовський національний відбір) одним із членів журі була Джамала, яка також поставила вам найвищі бали. Як пройшло ваше спілкування після шоу?

Джамала була просто собою – дуже сильною жінкою з потужною харизмою та енергією. Вона поділилася цим зі мною, додала мені впевненості та сказала, що рада, що я виграв конкурс. Спілкування після цього пройшло гладко, але вона була дуже зайнята.

А потім ви стали одним з гостей українського відбору на Євробачення. Як з’явилася ця ідея?

Це було щось, про що наші мовники домовилися між собою, але ініціатива була з нашого боку. Я дуже цього хотів – наполягав на поїздці до Києва.

Які найсильніші емоції ви відчули від цієї поїздки?

Це було просто відкриття, відкриття іншої сторони життя, якої я ніколи не бачив.

«Главком» дякує вам за інтерв'ю. Яке повідомлення ви хотіли б передати українським глядачам?

Відповідає українською: Ну що, я вас вітаю і дякую за підтримку.

Про Satoshi

Виступ представника Молдови на Євробаченні-2026: Satoshi – Viva, Moldova

Влад Сабажук, який професійно відомий як Satoshi, є 27-річним співаком з міста Кагул, що у Молдові. З дитинства цікавився музикою, через що вступив до Академії музики, театру і образотворчих мистецтв Республіки Молдови у Кишиневі.

До Viva, Moldova Satoshi мав дві пісні, які входили до чартів Румунії чи Молдови. Проте саме з конкурсною композицією він досяг найбільшого успіху, що підтверджують і букмекери. Вони прогнозують Молдові топ-15 фіналу, а також високі бали від глядачів. Наразі Satoshi є шостим претендентом на перемогу за голосуванням публіки.

Ілля Мандебура, «Главком»