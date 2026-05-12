Leleka розповіла, скільки коштує її виступ на Євробаченні у Відні

Співачка перебуває у пошуку потрібної суми

Представниця України на Євробаченні-2026 у Відні Leleka поділилася вартістю своєї постановки на пісню Ridnym. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Новини.Live.

Яким був бюджет для конкурсу?

Як зазначила співачка в короткому інтерв'ю, бюджет для постановки українки є майже таким самим, як і в представниць України на Євробаченні-2024 Jerry Heil та alyona alyona. Він складає 300 тис доларів, і на момент виїзду з України співачка вже зібрала 80% потрібної суми.

Leleka зазначила, що навіть під час поїздки, у потязі, вона надсилала пропозиції для фінансування різноманітним меценатам, і дуже нервувала з цього приводу. «Я нервово вигнала всіх з купе і сказала, щоб ніхто не заходив, поки я не напишу всім контактам», – відзначила співачка. Ці дії були недаремними, адже наразі, як каже співачка, вони знайшли 93% потрібних коштів (приблизно 280 тисяч доларів).

Про виступ Leleka

Після перемоги на Відборі Leleka підготувала для глядачів оновлене бачення виступу. Початок дуже символічний: перед нею – білий подіум, яким вона рухається до Ярослава Джуся, що акомпанує на бандурі. Це чітке відсилання до української культури, яке додає номеру особливої емоційності, і для самої співачки цей звук асоціюється з домом.

Після першого приспіву сцена різко занурюється в темряву, і вся увага концентрується лише на Leleka. Але пауза нетривала, адже далі виступ знову наповнюється кольором і приводить до одного з найсильніших моментів номера, коли вона бере свою ключову високу ноту.

Образ артистки витриманий у світлій гамі: біла сукня поверх штанів із легкими тканинними елементами, які красиво рухаються разом із нею. Тканина відіграє важливу роль і в самій постановці: через візуальні ефекти на сцені вона ніби оживає, а у фіналі змінюється на глибокий червоний колір, створюючи ефект театральної завіси, що закриває історію.

