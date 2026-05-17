Українська сурдоперекладачка підірвала мережу у фіналі Євробачення (фото)

Українці відзначили роботу сурдоперекладачів під час трансляції Євробачення

Євробачення 2026 в Україні транслювалося жестовою мовою. У фіналі конкурсу одна з перекладачів Анфіса Худашова привернула увагу українських користувачів у соцмережі Тhreads, а дописи з нею заполонили мережу. Про це розповідає «Главком».

Цьогоріч разом з Анфісою Худашовою пісні учасників Євробачення жестовою мовою перекладали Лада Соколюк та Олександр Рудик. За переклад діалогів була відповідальна Тетяна Журкова.

Сурдоперекладачі Анфіса Худашова (друга зліва), Лада Соколюк та Олександр Рудик та Тетяна Журкова фото: Суспільне

На початку фіналу в мережі з’явилося безліч дописів, де українці висловлювали свій захват від роботи сурдоперекладачів, які коментували для України трансляцію жестовою мовою:

«А от сурдоперекладачі на Євробаченні – особливі. Люблю за ними спостерігати».

фото: скриншот Threads

«Наші сурдоперекладачі, як окремий вид мистецтва. Браво».

фото: скриншот Threads

Найбільше дописів користувачі присвятили Анфісі Худашовій. За словами українців, вона перекладала пісні краще, ніж їх виконували деякі учасники конкурсу:

«Кіпр. Погодьтеся, цей ол-інклюзив вивозить суто ця пані».

фото: скриншот Threads

«Бельгія, у цьому виступі сурдоперекладач викладається більше».

фото: скриншот Threads

«Той момент, коли сурдоперекладачка на Євробаченні цікавіша, ніж сама співачка».

фото: скриншот Threads

«Поки що зажигає тільки перекладачка жестової мови».

Найбільше у цьогорічному Євробаченні мені сподобалась дівчина-сурдоперекладач. Ну так вже підтанцьовує на кожну пісню, кайф».

фото: скриншот Threads

«Все, я знайшла свою крашиху на Євробаченні 2026».

«Я дивлюсь Євробачення заради неї».

фото: скриншот Threads

Нагадаємо, 16 травня, у Відні пройшов гранд-фінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення 2026. Глядачі з різних країн спостерігають за наймасштабнішими шоу, зокрема й Україна. Тож українці публікували свої реакції на виступи фіналістів Євробачення 2026. Це були гумористичні дописи, оцінки номерів та критика.

Також повідомялялося, у фіналі Євробачення 2026 заспівала українська представниця Leleka. Кадри з фінального виступу України на сцені 70-го конкурсу Євробачення вже розлетілися мережею. Українці прокоментували номер Leleka та поділилися своїми емоціями.

До слова, на Євробаченні 2026 перемогла Болгарія. Водночас Україна посіла дев'яте місце. Leleka отримала 167 балів у голосуванні глядачів. Всього Україна здобула 221 бал. Leleka заспівала на сцені Євробачення пісню Ridnym. Разом зі співачкою виступив бандурист Ярослав Джус.