Українська сурдоперекладачка підірвала мережу у фіналі Євробачення (фото)
Українці відзначили роботу сурдоперекладачів під час трансляції Євробачення
Євробачення 2026 в Україні транслювалося жестовою мовою. У фіналі конкурсу одна з перекладачів Анфіса Худашова привернула увагу українських користувачів у соцмережі Тhreads, а дописи з нею заполонили мережу. Про це розповідає «Главком».
Цьогоріч разом з Анфісою Худашовою пісні учасників Євробачення жестовою мовою перекладали Лада Соколюк та Олександр Рудик. За переклад діалогів була відповідальна Тетяна Журкова.
На початку фіналу в мережі з’явилося безліч дописів, де українці висловлювали свій захват від роботи сурдоперекладачів, які коментували для України трансляцію жестовою мовою:
- «А от сурдоперекладачі на Євробаченні – особливі. Люблю за ними спостерігати».
- «Наші сурдоперекладачі, як окремий вид мистецтва. Браво».
Найбільше дописів користувачі присвятили Анфісі Худашовій. За словами українців, вона перекладала пісні краще, ніж їх виконували деякі учасники конкурсу:
- «Кіпр. Погодьтеся, цей ол-інклюзив вивозить суто ця пані».
- «Бельгія, у цьому виступі сурдоперекладач викладається більше».
- «Той момент, коли сурдоперекладачка на Євробаченні цікавіша, ніж сама співачка».
- «Поки що зажигає тільки перекладачка жестової мови».
- Найбільше у цьогорічному Євробаченні мені сподобалась дівчина-сурдоперекладач. Ну так вже підтанцьовує на кожну пісню, кайф».
- «Все, я знайшла свою крашиху на Євробаченні 2026».
- «Я дивлюсь Євробачення заради неї».
Нагадаємо, 16 травня, у Відні пройшов гранд-фінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення 2026. Глядачі з різних країн спостерігають за наймасштабнішими шоу, зокрема й Україна. Тож українці публікували свої реакції на виступи фіналістів Євробачення 2026. Це були гумористичні дописи, оцінки номерів та критика.
Також повідомялялося, у фіналі Євробачення 2026 заспівала українська представниця Leleka. Кадри з фінального виступу України на сцені 70-го конкурсу Євробачення вже розлетілися мережею. Українці прокоментували номер Leleka та поділилися своїми емоціями.
До слова, на Євробаченні 2026 перемогла Болгарія. Водночас Україна посіла дев'яте місце. Leleka отримала 167 балів у голосуванні глядачів. Всього Україна здобула 221 бал. Leleka заспівала на сцені Євробачення пісню Ridnym. Разом зі співачкою виступив бандурист Ярослав Джус.
Читайте також:
- Україна увійшла до десятки фіналістів Євробачення 2026
- Які країни віддали бали Україні на національному голосуванні Євробачення 2026: список
- Leleka показала особливий жест після свого виступу у півфіналі Євробачення
- Євробачення-2026. Усі виступи учасників фіналу
- Leleka виступила у фіналі Євробачення: відео
Коментарі — 0