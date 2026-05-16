Фінал Євробачення-2026: трансляція
Ювілейний конкурс у Відні підходить до свого завершення
У суботу, 16 травня, у Відні пройде фінал Євробачення-2026, де визначиться переможець ювілейного 70-го конкурсу. Боротиметься за найвищі місця і українська співачка Leleka, яка виступить з композицією Ridnym.
«Главком» публікує трансляцію головної події Євробачення-2026.
Також оприлюднюємо пряму трансляцію фіналу Євробачення-2026 з коментаторської студії, де коментатори Тімур Мірошниченко та бронзова призерка Євробачення-2024 alyona alyona обговорюватимуть виступи учасників.
Порядок виступів у фіналі
1. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem («Поки ми не повернемося додому»)
2. Sarah Engels – Fire («Вогонь»)
3. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle («Мішель»)
4. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice («Танцювати на льоду»)
5. Албанія: Alis – «Nân» («Мамо»)
6. Греція: Akylas – Ferto («Давай!»)
7. Україна: Leleka – Ridnym («Рідним»)
8. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse («Затемнення»)
9. Сербія: Lavina – Kraj mene («Біля мене»)
10. Мальта: Aidan – «Bella» («Красуне»)
11. Чехія: Daniel Žižka – Crossroads («Перехрестя»)
12. Болгарія: Dara – Bangaranga («Бешкетниця»)
13. Хорватія: Lelek – Andromeda («Андромеда»)
14. Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei («Один, два, три»)
15. Франція: Monroe - Regarde ! («Подивись»)
16. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova («Хай живе Молдова»)
17. Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin («Вогнемет»)
18. Польща: Alicja – Pray («Молитва»)
19. Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más («Я лише хочу більшого»)
20. Швеція: Felicia – My System («Моя система»)
21. Кіпр: Antigoni – Jalla («Більше!»)
22. Італія: Sal da Vinci – Per Sempre Sì (Назавжди «Так»)
23. Норвегія: Jonas Lovv – Ya ya ya («Є, є, є»)
24. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me («Задуши мене»)
25. Австрія: Cosmó – Tanzschein («Перепустка на танці»)
Нагадаємо, що Україна виступить під номером «7» сьогодні. Leleka представить Україну з піснею Ridnym, яка присвячена внутрішній силі та вмінню знаходити світло всередині себе.
Детальніше про представників країн та їх пісні читайте у матеріалі «Главкома» «Євробачення-2026: досьє на усіх учасників фіналу».
«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії, Греції, Норвегії, Люксембургу та Мальти. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.
Нагадаємо, що 10 травня в австрійському Відні відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2025. Бірюзовою доріжкою пройшли всі 35 учасників, серед них – і українська представниця Leleka.
