Фінал Євробачення-2026: трансляція

Ювілейний конкурс у Відні підходить до свого завершення

У суботу, 16 травня, у Відні пройде фінал Євробачення-2026, де визначиться переможець ювілейного 70-го конкурсу. Боротиметься за найвищі місця і українська співачка Leleka, яка виступить з композицією Ridnym.

«Главком» публікує трансляцію головної події Євробачення-2026.

Пряма трансляція фіналу Євробачення-2026 на офіційному каналі конкурсу

Також оприлюднюємо пряму трансляцію фіналу Євробачення-2026 з коментаторської студії, де коментатори Тімур Мірошниченко та бронзова призерка Євробачення-2024 alyona alyona обговорюватимуть виступи учасників.

Трансляція фіналу Євробачення-2026 з коментаторської кабінки на офіційному каналі Суспільного

Порядок виступів у фіналі

Порядкові номери фіналістів Євробачення-2026

1. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem («Поки ми не повернемося додому»)

2. Sarah Engels – Fire («Вогонь»)

3. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle («Мішель»)

4. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice («Танцювати на льоду»)

5. Албанія: Alis – «Nân» («Мамо»)

6. Греція: Akylas – Ferto («Давай!»)

7. Україна: Leleka – Ridnym («Рідним»)

8. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse («Затемнення»)

9. Сербія: Lavina – Kraj mene («Біля мене»)

10. Мальта: Aidan – «Bella» («Красуне»)

11. Чехія: Daniel Žižka – Crossroads («Перехрестя»)

12. Болгарія: Dara – Bangaranga («Бешкетниця»)

13. Хорватія: Lelek – Andromeda («Андромеда»)

14. Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei («Один, два, три»)

15. Франція: Monroe - Regarde ! («Подивись»)

16. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova («Хай живе Молдова»)

17. Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin («Вогнемет»)

18. Польща: Alicja – Pray («Молитва»)

19. Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más («Я лише хочу більшого»)

20. Швеція: Felicia – My System («Моя система»)

21. Кіпр: Antigoni – Jalla («Більше!»)

22. Італія: Sal da Vinci – Per Sempre Sì (Назавжди «Так»)

23. Норвегія: Jonas Lovv – Ya ya ya («Є, є, є»)

24. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me («Задуши мене»)

25. Австрія: Cosmó – Tanzschein («Перепустка на танці»)

Нагадаємо, що Україна виступить під номером «7» сьогодні. Leleka представить Україну з піснею Ridnym, яка присвячена внутрішній силі та вмінню знаходити світло всередині себе.

Нагадаємо, що 10 травня в австрійському Відні відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2025. Бірюзовою доріжкою пройшли всі 35 учасників, серед них – і українська представниця Leleka.