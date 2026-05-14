Другий півфінал Євробачення 2026: що прогнозують букмекери

Юлія Відміцька
14 травня пройде другий півфінал Євробачення 2026
Букмекери назвали, яке місце Україна займе у другому півфіналі Євробачення

14 травня, у Відні відбудеться другий півфінал Євробачення 2026, де виступить Україна. Букмекери вже зробили свої прогнози та описали шанси 15 країн-учасниць потрапити у фінал. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Еurovisionworld.

За ставками букмекерів, перше місце у півфіналі може зайняти Данія, її шанси на прохід до фіналу оцінюють у 96%. З таким показником пройти до фіналу може Австралія. Також до п’ятірки фіналістів другого півфіналу можуть пройти Румунія, Україна та Болгарія. Україні букмекери прогнозують четверте місце. Тож Lelekа має шанс потрапити у п’ятірку фіналістів з оцінкою в 94%.

До десятки фіналістів другого півфіналу, за прогнозами букмекерів входить Болгарія, її шанси на прохід до фіналу оцінюють у 91%. Також високі шанси мають Албанія та Чехія – по 82% та Мальта із 78%. За останні місця у півфіналі змагаються Кіпр з оцінкою в 67% та Норвегія із 63%.

Десятка фіналістів першого півфіналу Євробачення за прогнозами букмекерів

Десятка фіналістів першого півфіналу за прогнозами букмекерів
фото: скриншот Еurovisionworld
  1. Данія – 96%
  2. Австралія – 96%
  3. Румунія – 95%
  4. Україна – 94%
  5. Болгарія – 91%
  6. Албанія – 82%
  7. Чехія – 82%
  8. Мальта – 78%
  9. Кіпр – 67%
  10. Норвегія – 63%
Ще одна п’ятірка країн, як Латвія, Швейцарія, Вірменія, Люксембург, Азербайджан мають нижчі шанси на прохід у фінал:

  1. Латвія – 43%
  2. Швейцарія – 42%
  3. Вірменія – 32%
  4. Люксембург – 30%
  5. Азербайджан – 8%
Букмекери назвали країни, які мають мало шансів на прохід у фінал
фото: Eurovisionworld

Нагадаємо, 14 травня, у Відні (Австрія), відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026. У другій частині конкурсу за місце у фіналі змагатимуться 15 країн-учасниць. Серед них представниця України співачка Leleka з піснею «Ridnym». Другий півфінал транслюватиметься в прямому ефірі. Друга частина конкурсу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляцію всіх виступів можна буде дивитися та слухати на окремих сервісах українською та англійською мовами. 

Також «Главком» розповідав, як голосувати за учасників другого півфіналу Євробачення 2026. За правилами Євробачення країна-учасниця не може голосувати за свого представника. Якщо ж ви перебуваєте за кордоном, то маєте можливість віддати свої голоси Україні. Leleka виступить у другій половині шоу та з’явиться на сцені під номером 12. Українська представниця заспіває композицію «Ridnym» на сцені Євробачення Wiener Stadthalle. Разом зі співачкою виступатиме бандурист Ярослав Джус.

