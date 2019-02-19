Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко объяснил, почему Украина может отказаться от «Евровидения»



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Вячеслав Кириленко Фокус

По мнению Кириленко, на песенный конкурс не должен ехать артист, который регулярно гастролирует в стране-агрессоре России

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко решил отвлечься от важных государственных дел и высказать свое мнение в сети на тему отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2019». Конечно, имена не были озвучены, но большинство украинцев, которые следят за нацотбором сразу поняли, что речь идет о певице Maruv.

«Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать. Не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация!», — написал Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter.

Якщо на"Євробачення"від України поїдуть ті,хто гастролює у Росії та ще й демонстративно збирається робити це і надалі,то краще взагалі туди нікому не їхати. Не треба буде витрачати час на пояснення,що насправді між Україною та РФ не дружба і гастролі,а агресія,анексія і окупація! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 18 февраля 2019 г.

Стоит отметить, что мнения подписчиков министра разделились. Одни считают, что те конкурсанты, кто ездит с концертами в РФ не должны представлять Украину на международной музыкальной арене.

Другие - упрекнули политические партии и депутатов в том, что они продолжают тесно сотрудничать со страной-агрессором.





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«Вы лучше смотрите за тем, что в стране происходит. А потом со своей политикой вмешивайтесь в Евровидение», «Вас тревожат только концерты Maruv в РФ? Вы серьезно?», «Марув не нарушила правила отбора и законы Украины. А Вы как министр получаете зарплату из наших налогов не за то, что указываете кто должен ехать от Украины на Евровидение, а за то, чтобы «тратить время на объяснения, что между Украиной и Россией ... агрессия, аннексия, оккупация»,- отметили пользователи в комментариях.

Напомним, что в эту субботу состоится финал Нацотбора и украинцы узнают, кто же будет представлять Украину на престижном европейском песенном конкурсе.

Стоит отметить, что во время двух полуфиналов, телезрители и компетентное жюри выбрали 6 участников: Freedom jazz, Anna Maria, Kazka, Brunettes Shoot Blondes, Yuko, Maruv. Именно они будут бороться за право представлять Украину на «Евровидении».