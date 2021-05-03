Виктория Бекхэм подарила мужу надувную куклу (фото)

В семействе модного дизайнера Виктории Бекхэм праздник. Ее мужу Дэвиду исполнилось 46 лет

Союз Бекхэмов считается одним из самых крепких и образцовых в мире западного шоу-бизнеса. У звездных супругов четверо детей: старшему сыну Бруклину уже 22 года, Ромео -18, Крузу — 16, а единственной дочери Харпер — девять лет. Семейство старается все праздники и значимые даты проводить вместе.

С раннего утра в свой день рождения Дэвид принимает поздравления от поклонников, родных и близких. Бекхэмы находятся в Майами, где и проводят этот день в узком кругу. Жена и дети приготовили сюрприз для виновника торжества: они украсили дом с помощью человечка, созданного из надувных шаров разного цвета. Этот «воздушный» футболист порядком напоминал самого Дэвида.

instagram.com/victoriabeckham/

«Самый лучший муж и потрясающий отец! С днем рождения, дорогой, мы все так сильно тебя любим», — написала Виктория в Instagram. Она не удержалась и от шутки, показав надувного футболиста во всей красе. «Извини, но вы так похожи, я не могу лгать», — потроллила любимого экс-«перчинка».

Ранее «Скотч» сообщал, что Пономарев представил музыкальный подарок к Пасхе на 12 языках.

Знаменитость собрал двенадцать украинских и международных знаменитостей. Так, в записи приняли участие: Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Наталья Холоденко, Злата Огневич, оперный певец Хэ Му, DZIDZIO и настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим.

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