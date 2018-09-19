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    Шоу-биз

    Виктория Бекхэм показала, как нужно носить леопард

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    Виктория Бекхэм показала, как нужно носить леопард

    Жена легендарного футболиста продолжает задавать тренды в моде

    Вики как всегда на высоте. На днях она представила в Лондоне юбилейную коллекцию своего бренда, а вчера вышла в свет в леопардовом платье, лодочках небесно-голубого цвета и сумкой в тон. Vogue говорит, что инсайдеры шутят: «С такой ностальгией Виктории по нулевым мы скоро увидим ее в велюровом костюме Juicy Couture», но они, видимо, еще не в курсе, что этот небесно-голубой оттенок – главный тренд будущей весны. Бери на заметку!

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    Виктория Бекхэм показала, как нужно носить леопард
    Виктория Бекхэм показала, как нужно носить леопард

    Со «Скотч» хорошо смотрятся лучшие наряды  «Эмми-2018»

    мода и красота одежда
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