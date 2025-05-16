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Вєрка Сердючка виконала суперхіт Леді Гаги (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Сердючка разом з шоубалетом влаштовували запальний виступ
скріншот з відео

Артистка заспівала пісню Abracadabra, яка очолила світові чарти та набрала мільйони прослуховувань

Артистка Вєрка Сердючка зі своїм шоубалетом виконала трек американської співачки Леді Гаги Abracadabra. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Музвар».

На ролику видно, як Сердючка разом із мамою, беквокалістками та танцюристами запалює під хіт, який заполонив усі чарти. У коментарях під відео користувачі навіть почали позначати Леді Гагу, аби та звернула увагу на виконання пісні Данилком.

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Нагадаємо, народний артист України, співак та шоумен Андрій Данилко, відомий в Україні та у світі під псевдонімом Вєрка Сердючка, не зміг виїхати за кордон через рішення Міністерства культури призупинити видачу дозволів на виїзд. У березні артист запланував концерти в Європі.

Відомий український співак El Кравчук знову потішив своїх шанувальників новою порцією архівних знімків із минулого. На фото він позує разом з Андрієм Данилком, відомим як Вєрка Сердючка, та косметологинею Гелею, яка стала прообразом персонажа з культового «СВ-шоу».

До слова, шоумен Андрій Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками, наприклад із Лаймою Вайкуле. Шоумен зазначив, що мова дається для комунікації. Пісні, написані ним, переважно звучали російською мовою і співак не розуміє, чому він має себе ламати.

Як відомо, 17 травня 2024 року, в столичному Osocor Residence відбувся масштабний концерт Андрія Данилка в амплуа Вєрки Сердючки. Артист заспівав і свої старі хіти – російською мовою. Благодійний концерт став скандальним та неоднозначним. Телеведуча Анна Тульєва, яка була на концерті, поїхала з друзями додому, бо вони не захотіли слухати російськомовні пісні. 

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Теги: Верка Сердючка

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