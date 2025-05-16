Вєрка Сердючка виконала суперхіт Леді Гаги (відео)
Артистка заспівала пісню Abracadabra, яка очолила світові чарти та набрала мільйони прослуховувань
Артистка Вєрка Сердючка зі своїм шоубалетом виконала трек американської співачки Леді Гаги Abracadabra. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Музвар».
На ролику видно, як Сердючка разом із мамою, беквокалістками та танцюристами запалює під хіт, який заполонив усі чарти. У коментарях під відео користувачі навіть почали позначати Леді Гагу, аби та звернула увагу на виконання пісні Данилком.
Нагадаємо, народний артист України, співак та шоумен Андрій Данилко, відомий в Україні та у світі під псевдонімом Вєрка Сердючка, не зміг виїхати за кордон через рішення Міністерства культури призупинити видачу дозволів на виїзд. У березні артист запланував концерти в Європі.
Відомий український співак El Кравчук знову потішив своїх шанувальників новою порцією архівних знімків із минулого. На фото він позує разом з Андрієм Данилком, відомим як Вєрка Сердючка, та косметологинею Гелею, яка стала прообразом персонажа з культового «СВ-шоу».
До слова, шоумен Андрій Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками, наприклад із Лаймою Вайкуле. Шоумен зазначив, що мова дається для комунікації. Пісні, написані ним, переважно звучали російською мовою і співак не розуміє, чому він має себе ламати.
Як відомо, 17 травня 2024 року, в столичному Osocor Residence відбувся масштабний концерт Андрія Данилка в амплуа Вєрки Сердючки. Артист заспівав і свої старі хіти – російською мовою. Благодійний концерт став скандальним та неоднозначним. Телеведуча Анна Тульєва, яка була на концерті, поїхала з друзями додому, бо вони не захотіли слухати російськомовні пісні.
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