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    Влад Яма обратился к поклонникам после операции: «Спасибо, что переживаете»

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    Артисту пришлось скрывать половину лица - Влад Яма обратился к поклонникам после операции: «Спасибо, что переживаете»
    Артисту пришлось скрывать половину лица
    Фото из открытых источников

    Известный украинский хореограф, ведущий и судья шоу «Танцы со звездами» Влад Яма на днях пережил операцию, а потом решил рассказать

    На днях известный хореограф сообщил о том, что едет к стоматологу на операцию, пишет Politeka.net. Артист не раскрывал подробности, но выйдя в эфир своего сторис Инстаграм, ему пришлось скрывать половину лица.

    «Отек натек», – написал Влад Яма.

    По словам судьи популярного шоу, с ним все в порядке, кроме того, он поблагодарил всех за слова поддержки.

    «Все нормально со мной, ребят. Спасибо, что переживаете. Немножко отек, но скоро пройдет», – рассказал Влад Яма.

    Фото: Instagram/Влад Яма
    Фото: Instagram/Влад Яма

    Отметим, Влад Яма тщательно следит за внешностью, занимаясь спортом, и стараясь правильно питаться.

    14 лет назад артист сильно похудел из-за стрессов и сильных нагрузок на проекте «Танцы со звездами», и решил обратиться к тренеру, который назначил танцору спортивную диету с большой вместимостью белка.

    Артист вернулся в нормальный вес, а сейчас он ограничивает себя в питании, и не признает фруктовых диет. По мнению хореографа, во фруктах много сахара, поэтому невозможно похудеть.

    Также судья проекта много занимается спортом, а утренняя пробежка – это обязательный ритуал.

    Ранее Влад Яма признался, сколько ему нужно для комфортной жизни в Украине.

    «Мы думали дом в Майами купить, чтобы был. Для полного счастья у канала», – признался Влад Яма в программе «Слава+»

    По словам танцовщика, их с женой мечта стоит от 600 до 800 тысяч долларов! Такую бешеную сумму они пока не собрали. Правда, ведущий Слава Демин заметил, что квартиры в Майами стоят значительно дешевле – от 100 тысяч долларов.

    «За сотку в Майами? Это Бровары, ты перепутал», – с юмором отреагировал Влад Яма.

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    Теги: Танцы со звездами Влад Яма артист
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    Влад Яма обратился к поклонникам после операции: «Спасибо, что переживаете»