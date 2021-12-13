Влад Яма обратился к поклонникам после операции: «Спасибо, что переживаете»

Известный украинский хореограф, ведущий и судья шоу «Танцы со звездами» Влад Яма на днях пережил операцию, а потом решил рассказать

На днях известный хореограф сообщил о том, что едет к стоматологу на операцию, пишет Politeka.net. Артист не раскрывал подробности, но выйдя в эфир своего сторис Инстаграм, ему пришлось скрывать половину лица.

«Отек натек», – написал Влад Яма.

По словам судьи популярного шоу, с ним все в порядке, кроме того, он поблагодарил всех за слова поддержки.

«Все нормально со мной, ребят. Спасибо, что переживаете. Немножко отек, но скоро пройдет», – рассказал Влад Яма.

Фото: Instagram/Влад Яма

Отметим, Влад Яма тщательно следит за внешностью, занимаясь спортом, и стараясь правильно питаться.

14 лет назад артист сильно похудел из-за стрессов и сильных нагрузок на проекте «Танцы со звездами», и решил обратиться к тренеру, который назначил танцору спортивную диету с большой вместимостью белка.

Артист вернулся в нормальный вес, а сейчас он ограничивает себя в питании, и не признает фруктовых диет. По мнению хореографа, во фруктах много сахара, поэтому невозможно похудеть.

Также судья проекта много занимается спортом, а утренняя пробежка – это обязательный ритуал.

Ранее Влад Яма признался, сколько ему нужно для комфортной жизни в Украине.

«Мы думали дом в Майами купить, чтобы был. Для полного счастья у канала», – признался Влад Яма в программе «Слава+»

По словам танцовщика, их с женой мечта стоит от 600 до 800 тысяч долларов! Такую бешеную сумму они пока не собрали. Правда, ведущий Слава Демин заметил, что квартиры в Майами стоят значительно дешевле – от 100 тысяч долларов.

«За сотку в Майами? Это Бровары, ты перепутал», – с юмором отреагировал Влад Яма.