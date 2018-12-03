Военное положение или форс-мажор? Борис Гребенщиков отменил гастрольный тур по Украине



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Борис Гребенщиков Фокус.ua

Конкретную причину отмены концертов артист не уточнил

Поклонники популярной группы «Аквариум» не смогут насладиться концертом коллектива на территории Украины.

Как стало известно Scotch, запланированный на декабрь гастрольный тур по украинским городам переносится на неопределенный срок. Об этом солист группы Борис Гребенщиков написал в соцсети.

«Всем, кто хотел прийти на украинские концерты «Аквариума» в декабре 2018. К сожалению, по причинам форс-мажора, наш тур по Украине сейчас не может состояться. Надеемся, что форс-мажор канет в Лету и мы вернёмся к вам. Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время. Надеемся, что на июнь. Мир всем!», - коротко описал ситуацию Гребенщиков.

Стоит отметить, что такое обьяснение не удовлетворило поклонников группы. Борису Гребенщикову посоветовали написать честно о том, что стало причиной переноса концертов.

«Мог бы написать следующее: «Моя страна в 21 веке открыто и без причины напала на украинские корабли. Поэтому, Украина объявила военное положение и не впускает граждан моей страны на свою территорию. Мне очень стыдно за действия моей страны, из-за которых мы не сможем выступить перед нашими слушателями в Украине. А не просто «форс-мажор», «Форс-мажор, Боря, это когда тебе выступать под открытым небом, а на улице ливень. А когда твоя страна, Боря, нападает на мою страну, часть территории ворует, часть территории оккупирует, часть моря оккупирует и захватывает корабли - это война, Боря, а не б##ть форс-мажор! Вроде взрослый мужик, а называть вещи своими именами яиц не отрастил!», - так прокомментировали пост Бориса Гребенщикова пользователи соцсети.



