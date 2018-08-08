Мужа Николь Кидман перепутали с бомжом

На светских мероприятиях кантри-певец Кит Урбан всегда появляется в костюмах лучших модных домов, а вот в повседневной жизни он предпочитает обычный стиль - джинсы и футболки

Это сыграло с ним плохую шутку: на днях женщина на кассе магазина приняла его за бездомного и подкинула ему пару долларов на еду.

Забавный случай произошел в магазине на заправке Wawa в городе Медфорд. Знаменитый певец решил купить еды, но на кассе обнаружил, что у него не хватает наличных. Добрая женщина, которая стояла за ним в очереди, сжалилась над бездомным и предложила оплатить его покупки. Когда мужчина повернулся и поблагодарил ее за помощь, американка Рут Рид поймала себя на мысли, что этот бомж уж слишком похож на Кита Урбана. Каково же было ее удивление, когда она узнала, что это и есть знаменитый кантри-певец собственной персоной.

«Вы не представляете, какой идиоткой я себя почувствовала, когда телохранитель Кита сказал мне, что это тот самый Кит!»- вспоминает Рут.

В благодарность за подкинутую пару долларов Кит сфотографировался со своей спасительницей.

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