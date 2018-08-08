Ричард Гир готовится стать отцом во второй раз в 69 лет
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31 августа Ричарду Гиру исполнится 69 лет, и лучший подарок ему приготовила жена, бизнесвумен Алехандра Сильва
Если верить инсайдерским сведениям испанского издания ABC, которое в свое время первым сообщило о романе пары, Алехандра ждет ребенка. И для нее, и для Ричарда будущий малыш станет вторым: она воспитывает 5-летнего сына Альберта, а у актера есть 18-летний сын Гомер от брака с моделью Кэри Лоуэлл.
Напомним, с Алехандрой Ричард познакомился через
Джерело: Hello!