Ричард Гир готовится стать отцом во второй раз в 69 лет



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Ричард Гир с супругой

31 августа Ричарду Гиру исполнится 69 лет, и лучший подарок ему приготовила жена, бизнесвумен Алехандра Сильва

Если верить инсайдерским сведениям испанского издания ABC, которое в свое время первым сообщило о романе пары, Алехандра ждет ребенка. И для нее, и для Ричарда будущий малыш станет вторым: она воспитывает 5-летнего сына Альберта, а у актера есть 18-летний сын Гомер от брака с моделью Кэри Лоуэлл.

Напомним, с Алехандрой Ричард познакомился через несколько месяцев после официального расставания с моделью Кэри Лоуэлл. В то время Алехандра находилась в процессе развода с Говиндом Фридландом, сыном американского горного магната Роберта Фридланда, и не собиралась заводить новых отношений. Но общие интересы в правовой сфере сблизили Сильву и Гира. Папарацци впервые заметили пару летом 2015 года на Сицилии, куда они прилетели для участия в кинофестивале "Таормина". К слову, тогда выйти в свет с Алехандрой Ричард не решился и оставил их отношения в секрете. Но с тех пор почти на всех официальных мероприятиях знаменитости появляются вместе.

Джерело: Hello!