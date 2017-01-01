Все-таки вырезали: Вышел трейлер фильма «Все деньги мира» без Кевина Спейси
- Сьогодні, 14:45
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Продюсеры картины заменили скандального актераВ сети появился обновленный трейлер фильма Ридли Скотта «Все деньги мира», из которого пришлось вырезать все сцены с Кевином Спейси и переснять их с другим актером — Кристофером Пламмером.
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Он и фигурирует в новом промовидео картины. Как пишет NME, пересъемка всех сцен обошлась создателям в $10 миллионов.
О том, что кадры с Кевином Спейси не войдут в финальный вариант фильма, стало известно в начале ноября. Это решение объяснили скандалом вокруг актера, недавно обвиненного в сексуальных домогательствах. При этом дата премьеры картины остается прежней — авторы надеются успеть внести все изменения до 22 декабря.