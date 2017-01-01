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    Все-таки вырезали: Вышел трейлер фильма «Все деньги мира» без Кевина Спейси

    Продюсеры картины заменили скандального актера
    В сети появился обновленный трейлер фильма Ридли Скотта «Все деньги мира», из которого пришлось вырезать все сцены с Кевином Спейси и переснять их с другим актером — Кристофером Пламмером. [READ_MORE] Он и фигурирует в новом промовидео картины. Как пишет NME, пересъемка всех сцен обошлась создателям в $10 миллионов.
    • Сьогодні, 14:45
    • Розсилка

    Продюсеры картины заменили скандального актера

    В сети появился обновленный трейлер фильма Ридли Скотта «Все деньги мира», из которого пришлось вырезать все сцены с Кевином Спейси и переснять их с другим актером — Кристофером Пламмером.

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    Он и фигурирует в новом промовидео картины. Как пишет NME, пересъемка всех сцен обошлась создателям в $10 миллионов.

    О том, что кадры с Кевином Спейси не войдут в финальный вариант фильма, стало известно в начале ноября. Это решение объяснили скандалом вокруг актера, недавно обвиненного в сексуальных домогательствах. При этом дата премьеры картины остается прежней — авторы надеются успеть внести все изменения до 22 декабря.

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    трейлер Кевин Спейси
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