В прокат выходит фильм-победитель Берлинского кинофестиваля

Поэтичная лента рассказывает историю любви на скотобойне

С 30 ноября в украинских кинотеатрах стартует прокат венгерского фильма «О теле и душе», который в этом году удостоился главной награды одного из престижнейших кинофестивалей в Берлине – «Золотого медведя». Как сообщает «Главком», картина рассказывает о двух сотрудниках скотобойни. Эндре – финансовый

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Поэтичная лента рассказывает историю любви на скотобойне

С 30 ноября в украинских кинотеатрах стартует прокат венгерского фильма «О теле и душе», который в этом году удостоился главной награды одного из престижнейших кинофестивалей в Берлине – «Золотого медведя».

Как сообщает «Главком», картина рассказывает о двух сотрудниках скотобойни. Эндре – финансовый директор с парализованной рукой. Мария – скрупулёзный инспектор, которая не пропустит отклонения даже в пару миллиметров. У неё диагностируется активная форма аутизма.

В ходе расследования кражи на их предприятии все сотрудники проходят тест у психолога. В ходе общения со специалистом выясняется, что Эндре и Мария видят одинаковые сны. В сновидениях они встречаются в образе оленей. Это в корне меняет их жизнь.

Этот фильм собрал высокие оценки критиков, а также с успехом прошёл на многих кинофестивалях.