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    Шоу-біз

    В прокат выходит фильм-победитель Берлинского кинофестиваля

    Поэтичная лента рассказывает историю любви на скотобойне
    С 30 ноября в украинских кинотеатрах стартует прокат венгерского фильма «О теле и душе», который в этом году удостоился главной награды одного из престижнейших кинофестивалей в Берлине – «Золотого медведя». Как сообщает «Главком», картина рассказывает о двух сотрудниках скотобойни. Эндре – финансовый
    • ГЛАВКОМ
    • Вчора, 20:42
    • Розсилка

    Поэтичная лента рассказывает историю любви на скотобойне

    С 30 ноября в украинских кинотеатрах стартует прокат венгерского фильма «О теле и душе», который в этом году удостоился главной награды одного из престижнейших кинофестивалей в Берлине – «Золотого медведя».

    Как сообщает «Главком», картина рассказывает о двух сотрудниках скотобойни. Эндре – финансовый директор с парализованной рукой. Мария – скрупулёзный инспектор, которая не пропустит отклонения даже в пару миллиметров. У неё диагностируется активная форма аутизма.

    В ходе расследования кражи на их предприятии все сотрудники проходят тест у психолога. В ходе общения со специалистом выясняется, что Эндре и Мария видят одинаковые сны. В сновидениях они встречаются в образе оленей. Это в корне меняет их жизнь.

    Этот фильм собрал высокие оценки критиков, а также с успехом прошёл на многих кинофестивалях.

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