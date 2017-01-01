Вышел первый трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности»

Команда супергероев в будущем фильме пополнится новыми лицами

Полмиллиона просмотров всего за первый час собрал трейлер новой части «Мстителей». Лента получитла второе название «Война бесконечности». В новой картине главные герои столкнутся с новой угрозой из космоса – тираном Таносом. Последний прилетел на нашу планету в поисках таинственных артефактов – камней

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Команда супергероев в будущем фильме пополнится новыми лицами

Полмиллиона просмотров всего за первый час собрал трейлер новой части «Мстителей». Лента получитла второе название «Война бесконечности». В новой картине главные герои столкнутся с новой угрозой из космоса – тираном Таносом. Последний прилетел на нашу планету в поисках таинственных артефактов – камней бесконечности, пишет «Главком».

В новой ленте привычные Тор, Железный человек, Первый мститель, Халк, Соколиный глаз, Чёрная вдова и другие Мстители объединяться с командой Стражей галактики. Ведь лишь вместе они смогут одолеть Таноса.

Премьера картины запланирована на 4 мая 2018 года. Главные роли в картине исполнили Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Крис Пратт, Элизабет Олсен, Марк Руффоло и Бенедикт Камбербэтч. А режиссёрами выступили братья Руссо, которые ранее выпустили блокбастер «Первый мститель»).