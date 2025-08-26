Вуді Аллен відкидає звинувачення України в «відбілюванні» російських злочинів

Вуді Аллен взяв участь у фестивалі, виступивши онлайн під час сесії, яку вів російський режисер Федір Бондарчук

Американський режисер Вуді Аллен заперечує звинувачення України в тому, що його участь у Московському кінотижні «відбілює» злочини Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Аллен взяв участь у фестивалі, виступивши онлайн під час сесії, яку вів російський режисер Федір Бондарчук –близький соратник Володимира Путіна.

«Я твердо вірю, що Путін абсолютно неправий, а війна, яку він розв'язав, – жахлива. Але я не думаю, що переривання мистецьких розмов будь-коли є добрим способом допомогти», – заявив Аллен.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України засудило участь режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву відомства.

«МЗС України рішуче засуджує участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно. Це – ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України. Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, Вуді Аллен взяв участь у сесії «Легенди світового кінематографа», яка відбулася 24 серпня в рамках Московського міжнародного тижня кіно. Він виступав онлайн за допомогою відеозв'язку. Зустріч з ним у відкритій залі простору «Москіно» провів російський режисер Федір Бондарчук, повідомляють російські пропагандистські видання.

Вуді Аллен – американський кіноактор, режисер і сценарист, відомий цинічними, дотепними пародіями й ексцентричним гумором. Виступав у кабаре, на телебаченні та у власних комедійних фільмах, які пародіюють заяложені умовності, висміюють загальноприйняті міфи, найчастіше американські. Автор гуморесок і літературних пародій, написаних для кабаре, та сатиричних видань, театральних п'єс і оповідань. У фільмах «Сплячий» (1973), «Енні Голл» (1977) (фільм виграв три «Оскари»), «Мангеттен» (1979), «Ганна і її сестри» (1986), Вуді Аллен був сценаристом, режисером і актором.

Під час своєї лекції для глядачів Вуді Аллен заявив: «Мені завжди подобалося російське кіно. Я мав задоволення зустрітися з Сергієм Бондарчуком кілька років тому в Нью-Йорку. Я дивився російський фільм «Війна і мир», який триває майже сім годин. Я подивився його за один день».

На питання, чи є у нього плани зйомок в Росії, режисер відповів, що таких пропозицій йому не надходило. «Якби подібні пропозиції були, я б сів і подумав про те, яким би міг бути сценарій про те, як добре ти почуваєшся в Москві і Петербурзі», – додав Аллен.

До слова, у 2023 році на Венеціанському кінофестивалі американського кіноактора і режисера Вуді Аллена зустріли під свист та незадоволені крики публіки. Він приїхав з сімʼєю на премʼєру свого фільму «Щасливий випадок», що показали поза конкурсною програмою, однак гості заходу не зраділи візиту зірки.