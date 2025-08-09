Головна Країна Політика
Україна ввела санкції проти «Росатому»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Україна ввела санкції проти «Росатому»
Розширення санкцій проти «Росатому» та пов’язаних із ним структур, зокрема в європейських юрисдикціях, є нагальним завданням
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський ввів санкції проти «Росатому»: список причетних до захоплення ЗАЕС та ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, які запроваджують персональні та секторальні санкції проти низки фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із російською держкорпорацією «Росатом». Уповноважений Офісу президента з питань санкцій Владислав Власюк заявив, що Україна послідовно підтримує санкційний тиск на «Росатом» та її глобальну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази глави держави №594/2025, №595/2025 та заяву Владислава Власюка.

За його словами Україна вважає, що обмеження проти цієї структури є критично необхідними для блокування доступу Росії до ядерних технологій та міжнародного фінансування.

Пакет санкцій охоплює 18 фізичних і 17 юридичних осіб, які причетні до:

  • спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми РФ;
  • участі в захопленні Чорнобильської АЕС;
  • виробництва та обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення;
  • експорту збагаченого урану через дочірні компанії, розташовані у Швейцарії, Кіпрі, Нідерландах та Фінляндії.

Серед осіб та компаній санкційного списку, зокрема:

  • Костянтинов Микита – громадянин України та РФ, заступник генерального директора АТ «Концерн Росенергоатом», що належить «Росатому».
  • Uranium One Holding N.V. (Нідерланди) – частина глобального уранового портфеля «Росатому».
  • Rosatom Finance Ltd (Кіпр) – фінансова структура для залучення та обслуговування іноземних інвестицій.
  • АТ «Кіров-Енергомаш» (РФ) – виробник обладнання, що використовується як у ВПК, так і в ядерних програмах Росії.

Як зазначає Владислав Власюк, розширення санкцій проти «Росатому» та пов’язаних із ним структур, зокрема в європейських юрисдикціях, є нагальним завданням. Україна готова до повної синхронізації з міжнародними партнерами таких рішень та подальшого тиску на російську енергетику.

Нагадаємо, уповноважений Офісу президента з питань санкцій Владислав Власюк повідомив, що Україна на 100% синхронізувала санкції, запроваджені Сполученими Штатами у 2025 році, зокрема ті, що були ухвалені 10 та 15 січня. За його словами, така синхронізація є «критичною для збереження їхньої ефективності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази глави держави №594/2025, №595/2025 та заяву Владислава Власюка.

Ці санкції спрямовані на два головні сектори російської економіки: енергетику та військово-промисловий комплекс (ВПК). Крім того, під обмеження потрапила розгалужена мережа посередників та логістичних операторів у третіх країнах, які допомагають Росії обходити санкції.

Україна ввела санкції проти «Росатому»
Україна ввела санкції проти «Росатому»
Зеленський ввів санкції проти низки енергетичних структур Росії
Зеленський ввів санкції проти низки енергетичних структур Росії
Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Зеленський звернувся до нації
Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Зеленський звернувся до нації
Кучмі – 87 років: яскраві цитати, знакові справи та попередження про маніяка
Кучмі – 87 років: яскраві цитати, знакові справи та попередження про маніяка
Єрмак поділився подробицями перемовин з безпековими радниками 
Єрмак поділився подробицями перемовин з безпековими радниками 
Уряд звільнив заступника Лісового
Уряд звільнив заступника Лісового

