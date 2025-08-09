Україна ввела санкції проти «Росатому»

Розширення санкцій проти «Росатому» та пов’язаних із ним структур, зокрема в європейських юрисдикціях, є нагальним завданням

Зеленський ввів санкції проти «Росатому»: список причетних до захоплення ЗАЕС та ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, які запроваджують персональні та секторальні санкції проти низки фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із російською держкорпорацією «Росатом». Уповноважений Офісу президента з питань санкцій Владислав Власюк заявив, що Україна послідовно підтримує санкційний тиск на «Росатом» та її глобальну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази глави держави №594/2025, №595/2025 та заяву Владислава Власюка.

За його словами Україна вважає, що обмеження проти цієї структури є критично необхідними для блокування доступу Росії до ядерних технологій та міжнародного фінансування.

Пакет санкцій охоплює 18 фізичних і 17 юридичних осіб, які причетні до:

спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми РФ;

участі в захопленні Чорнобильської АЕС;

виробництва та обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення;

експорту збагаченого урану через дочірні компанії, розташовані у Швейцарії, Кіпрі, Нідерландах та Фінляндії.

Серед осіб та компаній санкційного списку, зокрема:

Костянтинов Микита – громадянин України та РФ, заступник генерального директора АТ «Концерн Росенергоатом», що належить «Росатому».

Uranium One Holding N.V. (Нідерланди) – частина глобального уранового портфеля «Росатому».

Rosatom Finance Ltd (Кіпр) – фінансова структура для залучення та обслуговування іноземних інвестицій.

АТ «Кіров-Енергомаш» (РФ) – виробник обладнання, що використовується як у ВПК, так і в ядерних програмах Росії.

Як зазначає Владислав Власюк, розширення санкцій проти «Росатому» та пов’язаних із ним структур, зокрема в європейських юрисдикціях, є нагальним завданням. Україна готова до повної синхронізації з міжнародними партнерами таких рішень та подальшого тиску на російську енергетику.

Нагадаємо, уповноважений Офісу президента з питань санкцій Владислав Власюк повідомив, що Україна на 100% синхронізувала санкції, запроваджені Сполученими Штатами у 2025 році, зокрема ті, що були ухвалені 10 та 15 січня. За його словами, така синхронізація є «критичною для збереження їхньої ефективності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази глави держави №594/2025, №595/2025 та заяву Владислава Власюка.

Ці санкції спрямовані на два головні сектори російської економіки: енергетику та військово-промисловий комплекс (ВПК). Крім того, під обмеження потрапила розгалужена мережа посередників та логістичних операторів у третіх країнах, які допомагають Росії обходити санкції.