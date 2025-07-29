Україна переживає найважчий етап повномасштабної війни – CNN

У CNN вважають, що втрата Покровська, Костянтинівки та Куп'янська суттєво вдарить по здатності України оборонятися

Трамп оголошує про скорочення дедлайну для Путіна саме у дуже слушний для України момент

На тлі заяви Дональда Трампа про значне скорочення терміну для диктатора Володимира Путіна щодо погодження перемир'я, Україна, ймовірно, переживає найважчий етап повномасштабної війни. Прискорення дій Вашингтона, спрямованих на тиск на Москву, є вкрай своєчасним. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на аналітику CNN.

Трамп оголошує про скорочення дедлайну для Путіна саме у дуже слушний для України момент. Як зазначає CNN, Україна, ймовірно, зіштовхнулася з найскладнішою ситуацією на передовій з початку повномасштабного вторгнення.

Початковий термін, встановлений Трампом – 50 днів, мав спливти 3 вересня. До цієї дати Росія фактично могла б безкарно продовжувати реалізовувати свої військові цілі. Зокрема, російські сили активно наближаються до ключових опорних міст української оборони на сході – Покровська, Костянтинівки та Куп'янська.

У CNN вважають, що втрата цих міст суттєво вдарить по здатності України оборонятися у східних регіонах. У такому випадку Україна втратить контроль над більшістю міст, на які вона зараз покладається для утримання сходу, і буде змушена пересунути лінію оборони до Краматорська та Слов'янська.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня. Про це він заявив журналістам під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний термін, який він дав російському диктатору Володимиру Путіну для досягнення перемир'я з Україною. «Я розчарований президентом Путіним, дуже розчарований. Тож нам доведеться подивитися, і я збираюся скоротити ці 50 днів, які я дав йому, до меншої кількості», – сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, він сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

Згодом глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що президент США Дональд Трамп мав би надати російському диктатору Володимиру Путіну коротший термін для початку мирних переговорів, а не 50 днів.