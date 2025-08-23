Зеленський розповів, коли будуть готові напрацювання щодо гарантій безпеки

Зеленський зазначив, що команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою майбутніх гарантій безпеки

Президент вважає, що зараз є реальний шанс закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Про це інформує «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Дік Схооф привітав Володимира Зеленського та всіх українців із Днем Державного прапора.

Глава держави подякував за важливі й теплі слова підтримки, допомогу з боку Нідерландів і солідарність нідерландського народу.

Лідери обговорили дипломатичну роботу та результати переговорів, що відбулись у Вашингтоні. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити справжній мир. Президент укотре підтвердив готовність провести зустріч із російською стороною на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання. Президент України та премʼєр-міністр Нідерландів єдині в баченні, що Росія не демонструє жодних намірів до миру, тому потрібен тиск, який змінить позицію.

Одне з основних питань – гарантії безпеки. Володимир Зеленський зазначив, що команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою майбутніх гарантій безпеки. Відповідні напрацювання будуть готові найближчими днями.

Глава держави подякував Діку Схоофу за участь у засіданнях коаліції охочих і зауважив, що розраховує на активну роль Нідерландів у гарантуванні безпеки. Лідери обговорили, як саме країна може збільшити свою залученість і допомогти.

Сторони також приділили увагу спільним проєктам та інвестиціям в українське оборонне виробництво. Лідери узгодили підготовку домовленостей та особисту зустріч найближчим часом.

Нагадаємо, безпекові гарантії для України можуть мати два рівні. Вони повинні поєднувати як дипломатичні, так і практичні кроки для зміцнення обороноздатності країни.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки, які представляють Німеччину, Італію, Францію, Велику Британію, Фінляндію, а також ЄС та НАТО та повідомив про результати переговорів. Єрмак повідомив, що у ході бесіди йшлося про можливий зрив переговорів з боку Росії. На цей випадок триває робота над розробкою плану дій.

За словами президента Володимира Зеленського, досягти прогресу для завершення війни можна лише у двосторонньому або тристоронньому форматі на рівні лідерів між Україною, Росією та США.

До слова, агентство Reuters, посилаючись на три джерела, знайомі з думкою Кремля, повідомило, що російський диктатор Володимир Путін представив нові умови для завершення війни в Україні під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Головними вимогами залишаються відмова України від Донбасу та її нейтральний статус.