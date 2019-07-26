«Выпивали, но не закусывали»: нетрезвых Пугачеву и Вайкуле засняли в Юрмале (видео)



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Алла Пугачева и Лайма Вайкуле Скриншот видео

В сеть попало видео, на котором старые подруги задорно проводят время

В Юрмале закончился международный фестиваль «Рандеву», который организовывает Лайма Вайкуле. Среди приглашенных оказалась давняя подруга певица – советская примадонна Ала Пугачева.

Обе артистки в честь закрытия решили подвести итоги мероприятия, выпить и поговорить на камеру. В Инстаграме Максима Галкина опубликовано видео, на котором престарелые певицы выглядят уставшими, счастливыми и сильно нетрезвыми.

«Выпили-то чуть-чуть, а вот съели много», – говорит Алла.

«Ничего подобного! Мы выпивали, но не закусывали!», – резонно парирует Лайма

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 23 Июл 2019 в 6:13 PDT

В конце видео Пугачева передала привет в Израиль, как заметила Вайкуле – ухажеру, но после удивленного вскрика Галкина попыталась исправить ситуацию и отметила, что Примадонна все же передала привет своему поклоннику.

Напомним, что теперь Вайкуле везет «Рандеву» в Украину, и пройдет оно с 8 по 10 августа в Одессе.