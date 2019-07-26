«Выпивали, но не закусывали»: нетрезвых Пугачеву и Вайкуле засняли в Юрмале (видео)
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле
Скриншот видео
В сеть попало видео, на котором старые подруги задорно проводят время
В Юрмале закончился международный фестиваль «Рандеву», который организовывает Лайма Вайкуле. Среди приглашенных оказалась давняя подруга певица – советская примадонна Ала Пугачева.
Обе артистки в честь закрытия решили подвести итоги мероприятия, выпить и поговорить на камеру. В Инстаграме Максима Галкина опубликовано видео, на котором престарелые певицы выглядят уставшими, счастливыми и сильно нетрезвыми.
«Выпили-то чуть-чуть, а вот съели много», – говорит Алла.
«Ничего подобного! Мы выпивали, но не закусывали!», – резонно парирует Лайма
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В конце видео Пугачева передала привет в Израиль, как заметила Вайкуле – ухажеру, но после удивленного вскрика Галкина попыталась исправить ситуацию и отметила, что Примадонна все же передала привет своему поклоннику.
Напомним, что теперь Вайкуле везет «Рандеву» в Украину, и пройдет оно с 8 по 10 августа в Одессе.