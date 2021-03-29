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    Вышел первый трейлер «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна

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    Вышел первый трейлер «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна

    В нем Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Пит Дэвидсон и другие звездные члены нового Отряда самоубийц уничтожают нацистскую тюрьму

    В сети появился первый трейлер супергеройской комедии «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

    По сюжету фильма новый Отряд самоубийц в составе Харли Куинн (Марго Робби), Бладспорта (Идрис Эльба), Миротворца (Джон Сина), Рика Флэга (Юль Киннаман), Капитана Бумеранга (Джай Кортни), Крысолова 2 (Даниэла Мелшиор), Саванта (Майкл Рукер), Блэкгарда (Пит Дэвидсон), Короля Акул (Стив Эйджи) и Копья (Флула Борг) собирают для того, чтобы разрушить нацистскую тюрьму на вымышленном южноамериканском острове Корто Мальтезе, где держат политических заключенных и проводят над ними эксперименты.

    В фильме также появятся Питер Капальди, Нейтан Филлион, Сильвестр Сталлоне, Тайка Вайтити и другие. Виола Дэвис вернется к роли Аманды Уоллер, основательницы Отряда самоубийц. Изначально Эльба должен был заменить Уилла Смита в роли Дэдшота, но авторы сиквела решили создать для актера нового героя.

    Режиссером картины выступил Джеймс Ганн, которого ранее уволили (и затем его снова наняли) с поста режиссера «Стражей галактики 3» из-за старых твитов про педофилию и сексуальное насилие. Среди исполнительных продюсеров — Зак Снайдер, режиссер «Человека из стали», «Бэтмена против Супермена» и «Лиги справедливости Зака Снайдера».

    Ранее «Скотч» показывал фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков.

    Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.

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    Теги: кино
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