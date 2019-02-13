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    Шоу-биз

    Вышел трейлер байопика о творце «Властелина колец» Джоне Р.Р. Толкине

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    Кадр из фильма - Вышел трейлер байопика о творце «Властелина колец» Джоне Р.Р. Толкине
    Кадр из фильма

    Николас Холт и Лили Коллинз сыграют главные роли в биографическом фильме.

    Кинокомпания Fox Searchlight опубликовала на Youtube-канале трейлер байопика о легендарном писателе и создателе «Властелина колец» под названием «Толкин» 12 февраля.

    Фильм рассказывает о взрослении осиротевшего писателя, который находит дружбу и любовь рядом с изгоями в школе. Первая мировая война оставляет неизгладимый отпечаток на жизни Толкина, и впоследствии вдохновляет его написать свои знаменитые романы о Средиземье.

    Кадры из жизни Толкина чередуются со сценами, которые он придумывает для героев «Хоббита», «Властелина колец» и «Сильмариллиона». Режиссером фильма выступил Доме Карукоски, роль Толкина исполняет Николас Холт. Также в фильме снялись Лили Коллинз, Энтони Бойл и Патрик Гибсон. Мировая премьера кинокартины назначена на 10 мая 2019 года.

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    Вышел трейлер байопика о творце «Властелина колец» Джоне Р.Р. Толкине
    Вышел трейлер байопика о творце «Властелина колец» Джоне Р.Р. Толкине
    Вышел трейлер байопика о творце «Властелина колец» Джоне Р.Р. Толкине

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