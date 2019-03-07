Вышел трейлер фильма «Толкин» с Николасом Холтом о жизни автора «Властелина колец»



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Николас Холт

Картина будет биографической и расскажет о жизни создателя «Властелина колец»

Студия Fox Searchlight Pictures еще в прошлом году заинтриговавшая поклонников вселенной «Властелина колец» анонсом своей новой картины, повествующей о жизни Джона Р.Р. Толкина, наконец-то выпустила первый официальный трейлер к фильму. Фильм получивший короткое и вполне логичное название «Толкин» выйдет в этом году, и, судя по трейлеру, картина будет не менее красивой, чем фильмы по книгам Толкина.

Фильм расскажет и о школьных годах писателя, и о его романтической истории с женой, и о его участии в Первой мировой войне. А происходить это все будет на фоне красивейших пейзажей Англии и ее старинной архитектуры.

Напомним, что режиссером картины стал Доме Карукоски, известный по картине «Сердце льва», а самого легендарного писателя сыграл популярный актер Николас Холт. Премьера в мире состоится уже в мае.