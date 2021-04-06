Голодная дочь Веры Брежневой засветила выдающиеся формы в крошечном бикини (фото)

Звезда засветила плоский живот и аппетитные бедра

Старшая дочь певицы Веры Брежневой, модель София Киперман, на днях отпраздновала 20-летие.

Вместе с семьей модель, которая живет в Америке, сиганула в Дубаи, откуда делится горячими фотографиями. Так, в фотоблоге девушка запостила снимки, на которых позировала на пляже. Соня появилась в крошечном розовом бикини, щеголяя плоским животиком и аппетитными бедрами.

«Всегда голодная», — подписала публикацию Киперман.

Со своей стороны, фолловеры не сдержали эмоций и оставили в комментариях кучу комплиментов. Так, фаны писали, что у красавицы замечательная фигура.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.