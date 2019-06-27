Юрий Горбунов и Надежда Мейхер закрутили роман



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Юрий Горбунов и Надежда Мейхер пресс-служба канала 1+1

Звезды сыграют влюбленных в сериале «Великі Вуйки»

В продолжении известного сериала появился новые герои «Великі Вуйки». Одной из героинь, с которыми вуйки встретятся в Киеве, сыграет украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер.

В спин-оффе любимые герои известного сериала оказываются в новых обстоятельствах - гуцулы из села «Великі Вуйки» покинут родные Карпаты и поедут искать приключения в столице.

Одной из сюжетных линий сериала станет история любви главного вуйка Ивана, которого играет Юрий Горбунов. Во втором сезоне «Останнього москаля» Петрук сбежал из-под венца и оставил свою невесту Галину. Но в Киеве гуцула будет ждать новая Галина, которую и сыграет Надежда Мейхер.

Для актрисы это станет первой ролью в комедийном сериале. Надежда признается, что давно мечтала попробовать себя именно в жанре комедии.

«В сериале «Великі Вуйки» практически у каждого героя есть своя изюминка, над которой можно посмеяться. И моя героиня тоже часто попадает в комические ситуации. Галина работает кассиром в «Укрзалізниці». Она женщина одинокая - без семьи и детей, хотя ей уже около сорока лет. Галина уже давно отчаялась в серьезных отношениях, да и вообще в чувстве любви. Но, похоже, судьба приготовила ей неожиданный подарок», - рассказала Надежда Мейхер о своей героине.

По сюжету комедии, герои впервые встретятся на киевском вокзале, где и работает Галина. И хотя взаимная симпатия между персонажами появится не сразу, зрителям будет интересно наблюдать за развитием романтической истории.

Джерело: ТСН