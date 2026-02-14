Євробачення-2026. Хто представлятиме Данію: усі деталі фіналу нацвідбору

За винятком періоду пандемії, коли після скасування конкурсу 2020 року мовникам дозволили не змінювати представників, у XXI столітті жоден співак не представляв свою країну двічі поспіль

Данія спробує вдруге поспіль вийти до фіналу Євробачення

14 лютого відбудеться данський відбір на Євробачення-2026. Про це повідомляє «Главком».

Данія дебютувала на конкурсі у 1957 році – за рік після заснування Євробачення. З того часу єдиним затяжним періодом, коли країна не виступала, стали 1967-1977 роки. Тоді під новим керівництвом мовника Євробачення було визнано «розвагою низького рівня», через що Данія не виступала на конкурсі.

Профіль Данії на конкурсі Кількість виступів: 53 Дебют країни: 1957 рік (Birthe Wilke & Gustav Winckler – Skibet skal sejle i nat, третє місце) Найкращий результат: перше місце (Grethe & Jørgen Ingmann – Dansevise, 1963 рік; Olsen Brothers – Fly On The Wings Of Love, 2000 рік; Emmelie de Forest – Only Teardrops, 2013 рік) Минулорічний результат: 23-тє місце (Sissal – Hallucination)

Деталі данського відбору на Євробачення

Хоча Данія має три перемоги у своєму активі, її важко назвати успішною на конкурсі. За останні п'ять років країна лише одного разу пройшла до фіналу: її заявки не подобалися або журі, або глядачам, тому результати були не найвищого рівня. Перервати цю низку невдалих виступів вдалося співачці Sissal, яка посіла 23-тє місце у фіналі. Цього року вона також змагатиметься за право повернутися на конкурс.

Національний відбір Данії має назву Melodi Grand Prix (інколи використовується назва Dansk Melodi Grand Prix задля уникнення плутанини з норвезьким «тезкою») і є одним з найстаріших відборів. Він проводиться з 1958 року і використовується регулярно для вибору виконавців, які братимуть участь в головному музичному конкурсі Європи.

Порядок виступів фіналістів Melodi Grand Prix буде таким:

Sander Sanchez – Two Spirits Late Runner – Can U Feel It? Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem Sissal – Infinity Emil Otto – Copenhagen Noir Myrkur – Touch My Love and Die Lasse Skriver – Roaring Heart Ericka Jane – Death of Me

Правила відбору передбачають два раунди голосування. Під час першого обирається трійка найкращих, за яких у другому раунді голосують і глядачі, і журі, обираючи свого представника на конкурсі.

Головні претенденти на перемогу

Після знайомства з правилами звернемо увагу на трьох фаворитів, які мають найбільші шанси на перемогу за думками різних фанатських спільнот.

№1. Sissal – Infinity («Нескінченність»)

Sissal – одна з найпомітніших поп-виконавиць сучасної Данії, яка вже встигла вписати своє ім’я в історію національного відбору Dansk Melodi Grand Prix. Минулого року вона перемогла у конкурсі та представила країну на Євробаченні 2025, вивівши свою країну до фіналу вперше за п'ять років. Тепер співачка повертається знову – і в разі перемоги може стати першою в XXI столітті артисткою, яка двічі поспіль представить свою країну на проведених конкурсах Євробачення. Такий крок є рідкісним і сміливим, адже зазвичай переможці роблять паузу, щоб уникнути порівнянь із власним успіхом.

Причини її повернення виглядають логічними: по-перше, Sissal отримала потужну підтримку глядачів і відчутний імпульс для кар’єри після минулорічної участі. По-друге, новий матеріал демонструє її бажання не просто повторити формулу успіху, а розвинути її. У своїх інтерв’ю вона наголошувала, що сприймає Євробачення як платформу для творчого зростання, а не як одноразовий шанс. Нова конкурсна композиція Infinity – це синт-поп балада з ритмічною основою, виконана англійською та данською мовами. Трек розгортається поступово: від атмосферного, майже водянистого вступу до великого мелодійного приспіву з акцентом на сильних вокальних нотах. Особливо виразним є використання данської мови в кульмінаційних моментах: це додає щирості й підкреслює національну ідентичність. Sissal має всі шанси на перемогу, адже заявка підходить і для журі, і для глядачів.

№2. Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem («Поки ми не повернемося додому»)

Søren – представник нової хвилі данської поп-сцени, який поступово отримав репутацію артиста з теплим, «людським» звучанням і чіткою національною ідентичністю. На відміну від багатьох виконавців, що одразу орієнтуються на англомовний ринок, він свідомо робить ставку на данську мову – і саме це стало його творчою візитівкою. У його музиці поєднуються гітарна щирість скандинавського попу та легкий електронний продакшен, що робить пісні водночас радійними й атмосферними.

У його текстах часто йдеться про молодість, нічні міста, дружбу й ностальгію за безтурботними моментами. Його образ – не епатажний шоумен, а радше «свій хлопець», який виходить на сцену без надмірного пафосу, але з чітким емоційним посилом. Саме така природність і приваблює частину аудиторії, яка втомилася від однотипних поп-хітів. Якщо співак підготує вдалу постановку, у нього є всі шанси не лише на топ-3, а й навіть на перемогу.

№3. Ericka Jane – Death of Me («Смерть мене»)

Ericka Jane – молода данська співачка, яка швидко здобула популярність завдяки своїй харизмі, сценічній впевненості та вмілому поєднанню попу й електроніки. Артистка відома тим, що створює образи, які поєднують гламур, театральність і легку самоіронію, а її виступи завжди мають яскраву візуальну складову. Вона вміє працювати з публікою, грати інтонаціями й емоціями, завдяки чому її номери легко запам’ятовуються і відрізняються від більшості конкурентів на національному відборі.

За харизмою й стилістикою Ericka Jane нагадує британську співачку Raye – передусім умінням поєднувати клубну чуттєвість із вокальною впевненістю та напівіронічною «проповідницькою» подачею. Як і Raye, вона працює на межі попу, електроніки й соулу, не боячись грати з динамікою та образами. Ericka Jane так само може здивувати своїм виступом на національному відборі.

Фінал Melodi Grand Prix 2026 розпочнеться о 21:00. Переглянути його можна на телеканалі мовника DR1.

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.