Одержима Алісою. Швейцарія визначилася з заявкою на Євробачення у Відні

Швейцарія два роки поспіль входила до десятки найкращих на головному музичному конкурсі Європи

Пісня Вероніки Фузаро порушує непрості теми

Veronica Fusaro з піснею Alice («Аліса») представить Швейцарію на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Швейцарії на конкурсі Кількість виступів: 65 Дебют країни: 1956 рік (Lys Assia – Refrain, перемога) Найкращий результат: перемога (Lys Assia – Refrain, 1956 рік; Céline Dion – Ne partez pas sans moi, 1988 рік; Nemo – The Code, 2024 рік) Минулорічний результат: десяте місце (Zoë Më – Voyage)

Вибір виконавиці і пісні

Внутрішній відбір у Швейцарії проходив у кілька етапів. Загалом на конкурс було подано 493 пісні. Після попереднього відбору заявки оцінювалися за комбінованою системою, що включала міжнародне голосування глядачів та оцінки експертного журі. У фінальному підсумку результат формувався порівну: 50% балів надходили від аудиторії, а ще 50% – від журі. Саме за цією системою Veronica Fusaro отримала право представити країну на конкурсі.

Її конкурсна пісня була представлена 11 березня. Вона отримала назву Alice («Аліса»), яка вирізняється незвичною сюжетною лінією. У тексті історія розповідається від імені одержимої людини, яка спостерігає за дівчиною на ім’я Аліс. Через таку перспективу композиція торкається тем нав’язливості, самотності та меж у людських стосунках, водночас піднімаючи питання психологічного тиску та переслідування.

У музичному плані трек належить до сучасного попу з атмосферним звучанням і поступовим драматичним розвитком. Композиція триває близько трьох хвилин і побудована на рівномірному ритмі, який поступово нарощує напругу й приводить до емоційного кульмінаційного моменту. У пісні Veronica Fusaro активно використовує свій характерний чуттєвий вокал, створюючи темну, але водночас захопливу музичну історію, що підсилює драматизм тексту. Супроводжується це гітарними партіями на приспіві, що контрастує з ліричними частинами та додає пісні нових рівнів.

Пісня представниці Швейцарії на Євробаченні-2026: Veronica Fusaro – Alice («Аліса»)

Veronica Fusaro – 28-річна швейцарська співачка та авторка пісень із міста Тун, яку вважають однією з найвиразніших представниць сучасної поп-сцени Швейцарії. Вона відома поєднанням попу, соулу та інді-звучання, а також своїм теплим і впізнаваним вокалом.

Ширшу популярність артистка здобула після виходу дебютного мініальбому та наступних релізів, які закріпили її ім’я на швейцарській музичній сцені. Важливим етапом на початку кар’єри стала нагорода Best Talent, яку вона отримала у 2016 році від національного радіо SRF 3. Після цього Фузаро активно виступала наживо: за роки кар’єри вона дала понад 500 концертів у Швейцарії та за її межами.

Співачка виступала на великих міжнародних фестивалях, зокрема Glastonbury Festival, Montreux Jazz Festival та Gurtenfestival, а також відкривала концерт легендарного музиканта Mark Knopfler в Amphitheatre of Nîmes у Франції. Завдяки сильним живим виступам її часто називають однією з найпереконливіших лайв-виконавиць країни.

