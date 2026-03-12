Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Одержима Алісою. Швейцарія визначилася з заявкою на Євробачення у Відні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Швейцарія два роки поспіль входила до десятки найкращих на головному музичному конкурсі Європи
фото: Eurovision World

Пісня Вероніки Фузаро порушує непрості теми

Veronica Fusaro з піснею Alice («Аліса») представить Швейцарію на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Швейцарії на конкурсі 

Кількість виступів: 65

Дебют країни: 1956 рік (Lys Assia – Refrain, перемога)

Найкращий результат: перемога (Lys Assia – Refrain, 1956 рік; Céline Dion – Ne partez pas sans moi, 1988 рік; Nemo – The Code, 2024 рік)

Минулорічний результат: десяте місце (Zoë Më – Voyage)

Вибір виконавиці і пісні

Внутрішній відбір у Швейцарії проходив у кілька етапів. Загалом на конкурс було подано 493 пісні. Після попереднього відбору заявки оцінювалися за комбінованою системою, що включала міжнародне голосування глядачів та оцінки експертного журі. У фінальному підсумку результат формувався порівну: 50% балів надходили від аудиторії, а ще 50% – від журі. Саме за цією системою Veronica Fusaro отримала право представити країну на конкурсі.

Її конкурсна пісня була представлена 11 березня. Вона отримала назву Alice («Аліса»), яка вирізняється незвичною сюжетною лінією. У тексті історія розповідається від імені одержимої людини, яка спостерігає за дівчиною на ім’я Аліс. Через таку перспективу композиція торкається тем нав’язливості, самотності та меж у людських стосунках, водночас піднімаючи питання психологічного тиску та переслідування.

У музичному плані трек належить до сучасного попу з атмосферним звучанням і поступовим драматичним розвитком. Композиція триває близько трьох хвилин і побудована на рівномірному ритмі, який поступово нарощує напругу й приводить до емоційного кульмінаційного моменту. У пісні Veronica Fusaro активно використовує свій характерний чуттєвий вокал, створюючи темну, але водночас захопливу музичну історію, що підсилює драматизм тексту. Супроводжується це гітарними партіями на приспіві, що контрастує з ліричними частинами та додає пісні нових рівнів. 

Пісня представниці Швейцарії на Євробаченні-2026: Veronica Fusaro – Alice («Аліса»)

Veronica Fusaro – 28-річна швейцарська співачка та авторка пісень із міста Тун, яку вважають однією з найвиразніших представниць сучасної поп-сцени Швейцарії. Вона відома поєднанням попу, соулу та інді-звучання, а також своїм теплим і впізнаваним вокалом.

Ширшу популярність артистка здобула після виходу дебютного мініальбому та наступних релізів, які закріпили її ім’я на швейцарській музичній сцені. Важливим етапом на початку кар’єри стала нагорода Best Talent, яку вона отримала у 2016 році від національного радіо SRF 3. Після цього Фузаро активно виступала наживо: за роки кар’єри вона дала понад 500 концертів у Швейцарії та за її межами.

Співачка виступала на великих міжнародних фестивалях, зокрема Glastonbury Festival, Montreux Jazz Festival та Gurtenfestival, а також відкривала концерт легендарного музиканта Mark Knopfler в Amphitheatre of Nîmes у Франції. Завдяки сильним живим виступам її часто називають однією з найпереконливіших лайв-виконавиць країни.

Нагадаємо, що Чехію на конкурсі представить 23-річний співак. Daniel Žižka виступить з Crossroads («Перехрестя») у Відні. 

До слова, Азербайджан на Євробаченні-2026 представить переможниця місцевого «Голосу». Jiva виконає пісню Just Go («Просто йди») у столиці Австрії.

Теги: Євробачення Швейцарія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Leleka виступить у другому півфіналі Євробачення
Leleka оновила свою пісню для Євробачення: що змінилося?
9 березня, 10:34
Норвегія потрапляє до фіналу щороку, починаючи з 2017-го
Давид Даміано чи Фредді Мерк'юрі? Визначився учасник Євробачення у Відні від Норвегії
7 березня, 21:02
Сан-Марино лише чотири рази проходило до фіналу Євробачення
Вчетверте на Євробачення. Сан-Марино відправляє на конкурс до Відня «перевіреного кадра»
7 березня, 10:55
На минулому домашньому Євробаченні у Відні Австрія отримала нуль балів
Визначився представник Австрії на домашньому Євробаченні
21 лютого, 16:58
Leleka перепросила у глядачів за невиконану пісню
Leleka зірвала голос під час сольного концерту (відео)
17 лютого, 14:50
Зустріч Мірошниченка з Кіркоровим відбулася у 2008 році
«Це психологічна травма». Телеведучий Мірошниченко розповів про дивну зустріч із Кіркоровим
17 лютого, 09:36
Греція є однією з країн, які стабільно показують високі результати на Євробаченні
Новий Käärijä? Греція зробила вибір пісні для Євробачення
16 лютого, 18:59
Греція, попри лише одну перемогу, традиційно є доволі сильною на Євробаченні
Sing For Greece 2026: хто представить Грецію на Євробаченні?
15 лютого, 21:12
Естонію вперше на Євробаченні представить жіночий гурт
Визначилася заявка Естонії на Євробаченні
14 лютого, 23:32

Шоу-біз

З членів журі – в учасники. Вірменія визначила свого представника на Євробаченні у Відні
З членів журі – в учасники. Вірменія визначила свого представника на Євробаченні у Відні
Одержима Алісою. Швейцарія визначилася з заявкою на Євробачення у Відні
Одержима Алісою. Швейцарія визначилася з заявкою на Євробачення у Відні
Шестикласник зі Львова підірвав мережу, зігравши на концерті гурту «Антитіла» (відео)
Шестикласник зі Львова підірвав мережу, зігравши на концерті гурту «Антитіла» (відео)
Зірці кабаре Лайзі Мінеллі – 80. Цікаве з біографії та особистого життя
Зірці кабаре Лайзі Мінеллі – 80. Цікаве з біографії та особистого життя
Возз'єднання Цимбалюка з Денисенко та титулований «Таємний агент». Кінопрем'єри тижня
Возз'єднання Цимбалюка з Денисенко та титулований «Таємний агент». Кінопрем'єри тижня
Комікеса Лєра Мандзюк разом із гуртом Surface Tension записали пісню для штурмовиків 128 ОГШБр (відео)
Комікеса Лєра Мандзюк разом із гуртом Surface Tension записали пісню для штурмовиків 128 ОГШБр (відео)

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua